İçişleri Bakanı Soylu: DEAŞ mensubunun oteli değiliz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriye'de yakalanan DEAŞ'lılara yönelik açıklamalarda bulundu.

Soylu, "Yabancıları bir müddet tutup ülkelerine göndereceğiz. Sadece Hollanda'nın ortaya koyduğu süreç değil, İngiltere de yapıyor. İşin kolayını herkes bulmuş. DEAŞ’lıları vatandaşlıktan çıkarıp ortadan çekiliyorlar. Biz kimsenin DEAŞ mensubunun oteli değiliz. Ben vatandaşlıktan çıkardım, siz başınızın çaresine bakın, bu bizim açımızdan kabul edilebilir değildir. Bu, aynı zamanda bir sorumsuzluktur." dedi.

AVRUPA'YA GÖÇ ELEŞTİRİSİ

Avrupa'nın göç politikasını eleştiren Soylu, "İstanbul'da yakalanan kaçak göçmen sayısı 100 binin eşiğinde. Her gün 400-500 kaçak göçmen yakalanıyor. İstanbul’da kaçak olarak bulunan 60 binin üzerindeki Suriyeli başka illere gönderildi. Bu yıl, Avrupa’ya geçmeye çalışırken yakalanan kaçak göçmen sayısı 400 bine çıktı. 5 Kasım'a kadar tabelalar standart olacak. Avrupa'nın bu konuda insanlık adına aldığı rakam 0'dır. Ben vatandaşlıktan çıkardım, siz başınızın çaresine bakın, bu bizim açımızdan kabul edilebilir değildir. Bu, aynı zamanda bir sorumsuzluktur." diye konuştu.