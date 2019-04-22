İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuşuyor

Süleyman Soylu , "Şehit olan 4 evladımıza gani gani rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Şehit olan evlatlarımızın ailelerine, milletimize baş sağlığı ve sabır diliyorum.

Allah bu ülkeyi parçalamak isteyenlere fırsat vermesin.

Şehit cenazelerinde uygulamakta olduğumuz önlemler mevcuttur. Hakkari şehitlerimizin cenaze törenlerinde de önlemlerimiz olmuştur.

Yener Kırıkcı'nın cenazesi de ailesinin talebi üzerine Çubuk Akkuzulu Mahallesi'nde toprağa verilmek üzere hazırlıklar yapılmıştır.

Cenazeye 12 bin kişi katıldı. Tören esnasında önce Mansur Yavaş alana geldi. Orada bulunan köylü kadınları kısmı protestoda bulundu.

Daha sonra Kemal Kılıçdaroğlu geldi, yoğun sözlü protestolar oldu. Namaz kılındıktan sonra şehidin naaşı cenaze arabasına konuldu. Bu kısım sona erdikten sonra Kemal Kılıçdaroğlu'na önce sözlü sonra saldırı olmuştur. Aracına ulaşması mümkün görülmediği için güvenli bir eve ulaştırılıyor."







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