taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8335
Euro
6.5632
Altın
1279.2
Borsa
96216.48
Gram Altın
239.848

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuşuyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Lideri Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırı hakkında açıklama yapıyor.

Haber Merkezi | 22.04.2019 - 13:22..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuşuyor

Süleyman Soylu , "Şehit olan 4 evladımıza gani gani rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Şehit olan evlatlarımızın ailelerine, milletimize baş sağlığı ve sabır diliyorum.

Allah bu ülkeyi parçalamak isteyenlere fırsat vermesin.

Şehit cenazelerinde uygulamakta olduğumuz önlemler mevcuttur. Hakkari şehitlerimizin cenaze törenlerinde de önlemlerimiz olmuştur.

Yener Kırıkcı'nın cenazesi de ailesinin talebi üzerine Çubuk Akkuzulu Mahallesi'nde toprağa verilmek üzere hazırlıklar yapılmıştır.

Cenazeye 12 bin kişi katıldı. Tören esnasında önce Mansur Yavaş alana geldi. Orada bulunan köylü kadınları kısmı protestoda bulundu.

Daha sonra Kemal Kılıçdaroğlu geldi, yoğun sözlü protestolar oldu. Namaz kılındıktan sonra şehidin naaşı cenaze arabasına konuldu. Bu kısım sona erdikten sonra Kemal Kılıçdaroğlu'na önce sözlü sonra saldırı olmuştur. Aracına ulaşması mümkün görülmediği için güvenli bir eve ulaştırılıyor."


AYRINTILAR GELECEK...

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İstanbul'da taksiye binen kadın tecavüze uğradı

İstanbul'da taksiye binen kadın tecavüze uğradı

122
Sıla-Ahmet Kural davasında 2. duruşma

Sıla-Ahmet Kural davasında 2. duruşma

162
Kılıçdaroğlu'na saldırıdan yeni görüntüler

Kılıçdaroğlu'na saldırıdan yeni görüntüler

725
Kılıçdaroğlu'na saldıran kişilerden biri AK Parti üyesi

Kılıçdaroğlu'na saldıran kişilerden biri AK Parti üyesi

448
Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evin sahibi olayları anlattı

Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evin sahibi olayları anlattı

168
Şehidin babası Kılıçdaroğlu'na saldırı hakkında konuştu

Şehidin babası Kılıçdaroğlu'na saldırı hakkında konuştu

213
Mahkeme kararının ardından Sıla'dan açıklama

Mahkeme kararının ardından Sıla'dan açıklama

114
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir