İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde devam eden bütçe görüşmelerinde, kendisine ve bakanlığına yönelik sataşmalara sert cevaplar verdi.

AYSEL TUĞLUK'UN ANNESİNİN CENAZESİ

Geçtiğimiz yıl yaşamını yitiren eski HDP Van Milletvekili Aysel Tuğluk'un annesinin cenaze töreninde, yaşanan olaylara ilişkin açıklama getiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bilinçli bir provokasyonun parçası olduğu iddialarını yalanlayarak, kendisinin bizzat olay çıkmasının önüne geçmek için oraya gittiğini belirtti.

Soylu "Ben ve valim, provokasyon çıkmasın diye oradaki mezarlığa gidip sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla cenaze defnedilene kadar meseleye nezaret eden bir anlayış ortaya koydum istismara sebebiyet vermemek için" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan sert açıklamalar ViDEO

CUMARTESİ ANNELERİ

İçişleri bakanı Süleyman Soylu, Cumartesi Anneleri'nin 700'üncü eyleminin yasaklanması ve polisin müdahalesine ilişkin "Mustafa Karasu'nun 'Cumartesi Annelerine sahip çıkmazsanız Türkiye'deki direnişi artıramayız' gibi onlarca yüzlerce mesajla birlikte Cumartesi Anneleri'nin toplantısını istismar ederek bir terör örgütü programına dönüştürmesine müsade etmemizi kimse beklemesin" dedi.

Soylu, ayrıca hakkında çıkan Cumartesi Anneleri'ne paçoz dediği iddialarına ilişkin "Ben Cumartesi Anneleri'ne paçoz demedim, o siyasi olarak bağlı olduğunuz terör örgütüne dedim" diyerek HDP ile PKK arasındaki bağa işaret etti.

"TEHDİTLERİNİZ VIZ GELİR"

Komisyon toplantılarında yaşanan kavgaya da değinen Bakan Soylu, "Komisyon toplantısındaki herkes şahittir ismini bahsettiğiniz milletvekili parmak sallayarak beni tehdit etti. Ne olacağını göreceksiniz dedi. Bu durum hiç umurumuzda değil. PKK terör örgütü, siz kim olursa olsun tehditleriniz vız gelir" dedi.

TERÖR İLE SİYASİ MESAFE

Bakan Soylu, ayrıca, CHP ile DHKP-C'nin bazı noktalarda birbirine çok yakın seyir ettiği, bu sebeple zamanında Genel Başkan Yardımcısınına CHP'den hassasiyet beklediklerini belirtti.

Özellikle STK'lar ile oldukça fazla terör bağlantısı gören Soylu, uyarılara rağmen CHP'nin bu uyarıyı dikkate almadan aynı şekilde siyasal yaşantısını sürdürdüğünü belirterek, CHP'nin terör örgütüyle arasına sınır çekmesini istediklerini belirtti.

KAYYUM VE TERÖRLE MÜCADELE

Soylu'nun gündemindeki konulardan biri de kayyum atanan belediyeler oldu. CHP, AK Parti ve MHP'li kayyumla yönetilen belediyelerin bulunduğunu belirten İçişleri Bakanı, terörle ilintisi bulunan tüm belediyelere yönelik faaliyetlerin süreceğini belirtti.

Bakan Soylu "Terörle ilişkisi bulunan belediyelere kayyum atandır, atanır. İster FETÖ, ister PKK, ister diğer örgütler. aynı şekilde geçerlidir. Biz terörü destekleyenlerden hesap sormaya devam edeceğiz." dedi.