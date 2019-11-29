İçişleri Bakanlığı: 2 DEAŞ'lı terörist sınır dışı edildi

Barış Pınarı Harekatı esnasında ve daha önceden yakalanmış, Türkiye'de tutuklu bulunan yabancı uyruklu DEAŞ mensubu teröristlerin ülkelerine gönderilmesine devam ediliyor.

2 TERÖRİST DAHA İADE EDİLDİ

İçişleri Bakanlığı, bugün Belçika uyruklu 2 DEAŞ'lı teröristin ülkelerine sınır dışı edildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yabancı uyruklu DEAŞ'lırın ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün, Belçika uyruklu 2 terörist ülkelerine sınır dışı edilmiştir. " ifadeleri kullanıldı.