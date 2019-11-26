İçişleri Bakanlığı: 2 terörist ikna yoluyla teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, PKK üyesi iki kişinin Şırnak'ta ikna faaliyetleri sonucunda teslim olduğunu açıkladı.

İKİSİ DE 2015'TE KATILMIŞ

Bakanlığın yaptığı açıklamada, 2015 katılımlı Şoreş Başkale kod adlı Abdülcelil Kutlar ve 2015 katılımlı Dijuvar kod adlı Mehmet Kuşci isimli teröristlerin, bugün Şırnak’ın Cizre ilçesi Sınır Hattından Van ve Şırnak TEM Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim olduğu belirtildi.

TOPLAM SAYI 235'E YÜKSELDİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ''PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren 2015 katılımlı Şoreş Başkale kod adlı Abdülcelil Kutlar ve 2015 katılımlı Dijuvar kod adlı Mehmet Kuşci isimli örgüt mensupları Van Terörle Şube Müdürlüğünün yürüttüğü ikna çalışmaları kapsamında bugün Şırnak’ın Cizre ilçesi Sınır Hattından Van ve Şırnak TEM Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim oldu. Bugün teslim olanlarla birlikte 2019 yılında 235 terörist ikna yoluyla teslim oldu.'' ifadeleri yer aldı.