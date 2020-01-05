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İçişleri Bakanlığı 2019 yılı doğum ve isim istatistikleri

Türkiye'de geçen yıl 1 milyon 180 bin 840 bebek dünyaya geldi. Erkek bebeklere en fazla 'Yusuf', 'Eymen' ve 'Miraç', kız bebeklere ise 'Zeynep', 'Elif' ve 'Defne' ismi verildi.

DHA | 05.01.2020 - 11:53..
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İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye'de geçen yıl 605 bin 310 erkek ve 575 bin 530 kız olmak üzere 1 milyon 180 bin 840 bebek dünyaya geldi.

8 BİN YUSUF, 13 BİN ZEYNEP BEBEK

Geçen yıl doğan erkek bebeklerden 8 bin 816'sına Yusuf, 7 bin 713'üne Eymen, 6 bin 857'sine Miraç ismi verildi.

Kız bebeklerden 13 bin 420'sine Zeynep, 8 bin 586'sına Elif, 6 bin 886'sına da Defne ismi verildi.

Ömer Asaf, Ömer, Mustafa, Kerem, Miran, Hamza ve Emir erkek bebekler için, Asel, Azra, Eylül, Ebrar, Asya, Öykü ve Ecrin ise kız bebekler için en çok tercih edilen isimler arasında yer aldı.

İçişleri Bakanlığı 2019 yılı doğum ve isim istatistikleri

EN ÇOK KULLANILAN İSİMLER MEHMET VE FATMA

Türkiye genelinde erkeklerde en fazla kullanılan 1'inci isim 2 milyon 737 bin 31 ile 'Mehmet' ismi oldu.

Mehmet'i 2 milyon 68 bin 92 ile 'Mustafa' ve 1 milyon 724 bin 223 ile 'Ahmet' ismi takip etti.

Kadınlarda en çok kullanılan isim ise 2 milyon 678 bin 292 ile Fatma oldu.

Bu ismi 2 milyon 33 bin 814 ile 'Ayşe' ve 1 milyon 594 bin 873 ile 'Emine' ismi takip etti.

Erkeklerde bu isimleri, Ali, Hüseyin, Hasan, İbrahim, İsmail, Yusuf ve Osman, kadınlarda ise Hatice, Zeynep, Elif, Meryem, Şerife, Zehra ile Sultan ismi takip etti.

BU İSİMLER SADECE BİR KİŞİDE VAR

Türkiye'de bazı isimler ise sadece bir kişide bulunuyor. Bunlar arasında Feratun, Dilbere, Farim, Ülçü, Selmanni, Eliyde, Mürinşah, Hörem, İsal ve Femedi isimleri dikkati çekti.

Çift isim olarak da Bersıyan İsak, Öner Tugan, Alya Nursen, Necip Amir, Hayat Nuriye, Sabriye Tezer, Aylin Fügen, Hazni Ayaz, Mahmut Eyüphan ile Meşküre Canan adları listede yer aldı.

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