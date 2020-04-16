taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.9519
Euro
7.5427
Altın
1716.46
Borsa
96249.09
Gram Altın
383.608
Bitcoin
48719.92

İçişleri Bakanlığı: 303 korona provokatörü yakalandı

İçişleri Bakanlığı,asılsız provokatif koronavirüs paylaşımları yapan sosyal medya hesaplarının incelendiğini ve 303 kişinin yakalandığını açıkladı.

AA |
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş Google News'de takip et
İçişleri Bakanlığı: 303 korona provokatörü yakalandı

İçişleri Bakanlığı: 303 korona provokatörü yakalandı

Koronavirüs salgınıyla canla başla mücadele sürerken, bu hayati durumu kaos ortamına sürüklemeye çalışanlara karşı da ayrı bir mücadele veriliyor.

Bu kapsamda çalışmalar yürüten İçişleri Bakanlığı, sosyal medyada asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımı yapan 303 kişinin yakalandığını bildirdi.

1 AYDA  5 BİN 603 HESAP İNCELENDİ, 303 KİŞİ YAKALANDI

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Sosyal medyada son 31 günde, asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımları yapan, 5 bin 603 sosyal medya hesabı incelendi, 765 şüpheli şahıs tespit edildi, 303 şahıs yakalandı." bilgisi verildi.

İlginizi Çekebilir
Vicdansız emlakçı sokağa atmakla tehdit etti
Antalya'da geçimini temizlik yaparak sağlayan Ayşe Biçici, kirasını ödeyemediği için emlakçısı tarafından evden atılmakla tehdit edilince çaresiz kaldı.
Gizemli hayırsever Sungurlu'da bir kez daha ortaya çıktı
Çorum’da şubat ayında 80 kişinin 30 bin liralık bakkal borcunu kapatan gizemli hayırsever, 2 ay sonra yeniden ortaya çıktı. Hayırsever kişi, bu kez 32 bin liralık bakkal borcunu ödedi.
Düzce’de, Ramazan ayında davul çalınmayacak
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Düzce'de Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, bu yıl Ramazan ayında sahurda davul çalınmayacağı kararını aldı.
Hayırsever iş adamı 600 hanenin su borcunu kapattı
İsminin açıklanmasını istemeyen hayırsever bir iş adamı, Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra beldesinde bulunan abonelerin tüm su faturalarını ödedi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Alaattin Çakıcı'nın tahliye sonrası ilk görüntüsü
Alaattin Çakıcı'nın tahliye sonrası ilk görüntüsü
602
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven giderek artıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven giderek artıyor
980
Ekrem İmamoğlu, kendisiyle dalga geçenlere cevap verdi
Ekrem İmamoğlu, kendisiyle dalga geçenlere cevap verdi
1455
Yeni sokağa çıkma yasağı genelgesi
Yeni sokağa çıkma yasağı genelgesi
132
Karşılıksız sevdiği kadını öldüren saplantılı aşık yakalandı
Karşılıksız sevdiği kadını öldüren saplantılı aşık yakalandı
351
Çukurova Üniversitesi, koronaya alternatif tedavi geliştirdi
Çukurova Üniversitesi, koronaya alternatif tedavi geliştirdi
159
Türkiye'de korona bilançosu: 1643 ölüm
Türkiye'de korona bilançosu: 1643 ölüm
214
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir