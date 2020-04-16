İçişleri Bakanlığı: 303 korona provokatörü yakalandı

Koronavirüs salgınıyla canla başla mücadele sürerken, bu hayati durumu kaos ortamına sürüklemeye çalışanlara karşı da ayrı bir mücadele veriliyor.

Bu kapsamda çalışmalar yürüten İçişleri Bakanlığı, sosyal medyada asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımı yapan 303 kişinin yakalandığını bildirdi.

1 AYDA 5 BİN 603 HESAP İNCELENDİ, 303 KİŞİ YAKALANDI

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Sosyal medyada son 31 günde, asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımları yapan, 5 bin 603 sosyal medya hesabı incelendi, 765 şüpheli şahıs tespit edildi, 303 şahıs yakalandı." bilgisi verildi.