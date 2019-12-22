İçişleri Bakanlığı: 4 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, 3 teröristin ikna yolu çalışmasıyla, 1 teröristin ise örügtten kaçarak güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Terörle, mücadeleye yönelik yürütülen başarılı operasyonlar ile fiziki ve ideolojik kırılmalar yaşayan, moral ve motivasyon kaybı her geçen gün artan terör örgütünde çözülme hızlandı. Operasyonlara bir de ailelerin desteği ile yürütülen ikna çalışmaları da eklenince örgütten teslim olmalar son yılların en üst seviyesine çıktı. Bu kapsamda bugün, PKK/KCK terör örgütüne mensup 3 terörist, emniyet ve jandarma ekiplerinin ikna çalışması sonucu, 1 terörist ise örgütten kaçarak Şırnak’ta güvenlik güçlerine teslim olmuştur. " denildi.

"2019 YILINDA İKNA YOLUYLA 260 TERÖRİST TESLİM OLDU"

Açıklamanın devamın, "Böylelikle bugün ikna yoluyla teslim olan teröristlerle birlikte 2019 yılında, ikna yoluyla teslim olan bölücü terör örgütü mensubu sayısı 260 olmuştur” bilgisi paylaşıldı.