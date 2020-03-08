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İçişleri Bakanlığı 5 teröristin teslim olduğunu açıkladı

İçişleri Bakanlığı, 4 teröristin ikna yoluyla, 1 teröristin ise örgütten kaçarak Şırnak Habur Sınır Kapısında teslim olduğunu duyurdu.

İHA | 08.03.2020 - 19:54..
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İçişleri Bakanlığı, terör örgütünden ikna yoluyla teslim olmaların devam ettiğini bildirerek, Emniyet ve Jandarma birimlerinin, ailelerin desteğiyle yürüttüğü ikna çalışması sonucunda, bölücü terör örgütünde çözülmelerin devam ettiğini aktardı.

BUGÜN 5 TERÖRİST TESLİM OLDU

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bugün Emniyet ve Jandarma birimlerinin ikna çalışması sonucunda 4 teröristin ikna yoluyla, 1 teröristin ise örgütten kaçarak Şırnak Habur Sınır Kapısında güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

BU YIL TESLİM OLANLARIN SAYISI 55'E YÜKSELDİ

Bu kapsamda, bu yıl terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 55'e yükseldi.

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