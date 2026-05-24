İçişleri Bakanlığı: Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak görevden uzaklaştırıldı

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'irtikap' soruşturması kapsamında Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Soruşturma, çok sayıda müştekinin şikayeti üzerine başlatıldı.

İSKAN KARŞILINDA PARA TALEP ETTİĞİ İDDİA EDİLDİ

İddialara göre, Albayrak’ın bir inşaat sahibinden 2023’te ruhsat aldığı ve inşaatı devam eden taşınmazın iskan işlemlerinin tamamlanması karşılığında babası H.Ö. aracılığıyla 2,5 milyon lira talep ettiği öne sürüldü.

Şikayette, talep edilen paranın bir kısmı için çek alındığı ve kısmi iskan verildiği belirtildi.

Benzer nitelikteki diğer şikayetlerin de soruşturmayı genişlettiği öğrenildi.

EVİ VE ŞİRKETİNDE ARAMA YAPILDI

Fikret Albayrak’ın Akçakoca’daki evi ve belediyeye bağlı bir iştirak şirketinde arama yapıldı.

Kendisi bir program için Antalya’da bulunduğu sırada Afyonkarahisar’da yakalanarak gözaltına alındı ve Düzce’ye getirildi.

TUTUKLANMIŞTI: GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Emniyet’teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Albayrak, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Tutuklama kararının ardından İçişleri Bakanlığı, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca Fikret Albayrak’ı görevden uzaklaştırdığını kamuoyuna duyurdu.