Bin 720 operasyonda 14 terörist etkisiz hale getirildi

Güvenlik güçlerinin teröristlere karşı gerçekleştirdiği operasyonlar, başarıyla yürütülmeye devam ediyor.

TOPLAMDA 14 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Başarılı operasyonlarla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanlığı, "Terörle mücadelede iç güvenlik operasyonları kapsamında 10 bin 775 bahar ve yaz operasyonu planlanmış olup, bin 720'si icra edilmiştir.

Bu operasyonlarda Van'da 6, Şırnak'ta 2, Mardin'de 2, Bingöl'de 2, Hakkari'de 2 olmak üzere 12'si ölü toplam 14 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Terörle mücadele operasyonları kararlılıkla devam ettirilmektedir." ifadelerine yer verdi.