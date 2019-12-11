taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8076
Euro
6.4383
Altın
1467.11
Borsa
107928.77
Gram Altın
273.972
Bitcoin
41992.92

İçişleri Bakanlığı: Cinayet vakalarındaki düşüş devam ediyor

Bakanlık; "2019’un 11 aylık döneminde kasten adam öldürme vakaları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7.2 azaldı." dedi.

Haber Merkezi | 11.12.2019 - 12:30..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

İçişleri Bakanlığınca yeni güvenlik anlayışı doğrultusunda oluşturulan politika belgeleri, uygulanan yeni stratejiler sonuç vermeye başladı.

OLAYLARIN YÜZDE 97.3'Ü AYDINLATILDI

Hırsızlık, yankesicilik, yağma, gasp gibi mal varlığına karşı işlenen olaylarda ciddi oranlarda düşüş yaşanırken, kasten adam öldürme olaylarındaki düşüş de devam ediyor. 2019 yılının 11 aylık döneminde meydana gelen cinayet olayları geçen yılın aynı döneminde yüzde 7.2’lik bir düşüş görülürken, meydana gelen olayların yüzde 97.3’ü aydınlatıldı.

2018'DE DÜŞÜŞ YÜZDE 14 OLDU

Güvenlik güçlerince yürütülen önemli uygulamalar ve denetimler sayesinde işlenen cinayet vakalarında 2018 yılında da önemli bir azalma olmuştu. 2018 yılında kasten adam öldürme olayları bir önceki döneme göre yüzde 14 azalmış, olayların 98'i aydınlatılmıştı.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mehmetçik kar yağışı altında vatan nöbetinde

Mehmetçik kar yağışı altında vatan nöbetinde

199
Yerli motor için Türkiye'ye dönen profesör

Yerli motor için Türkiye'ye dönen profesör

313
Milletvekilleri arabuluculuk sınavını geçemedi

Milletvekilleri arabuluculuk sınavını geçemedi

331
Sertab Erener makyajsız

Sertab Erener makyajsız

221
Nobel Edebiyat Ödülü soykırım destekçisi yazara verildi

Nobel Edebiyat Ödülü soykırım destekçisi yazara verildi

138
Rizelilerin tepki gösterdiği Trabzonlu kadrolaşması

Rizelilerin tepki gösterdiği Trabzonlu kadrolaşması

234
Roman vekiller TBMM'de tartıştı

Roman vekiller TBMM'de tartıştı

48
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir