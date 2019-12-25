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İçişleri Bakanlığı: Yangınlarda sabotaj bulgusu yok

İçişleri Bakanlığı, Karadeniz'de bazı illerde çıkan orman yangınlarında sabotaj bulgusunun olmadığını duyurdu.

DHA | 25.12.2019 - 00:02..
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İçişleri Bakanlığı, önceki günden beri 4 ilde birçok noktada çıkan orman yangınlarıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"SABOTAJ BULGUSU YOK"

"Bölücü Terör Örgütü tarafından Karadeniz’de farklı noktalarda meydana gelen örtü yangınlarının sabotaj olduğu ve  terör örgütü tarafından üstlenildiği belirtilmektedir."

"Yangınların çıkış nedenleri ile ilgili takip ve araştırmalar devamlı olarak ilgili kurumlar Bakanlığımız ve Valiliklerimiz kanalı ile sürdürülmekte olup, bugüne kadar terör ve sabotaj nedeniyle çıkan bir yangın olduğuna dair bir bulguya rastlanmamıştır."

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İçişleri Bakanlığı: Yangınlarda sabotaj bulgusu yok

İçişleri Bakanlığı: Yangınlarda sabotaj bulgusu yok

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