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İçişleri Bakanlığı'ndan 'Atatürk resmi yok' iddiasına yalanlama

İçişleri Bakanlığı, CHP'li Veli Ağbaba'nın "Atatürk'ün resmi yok" ifadelerinin gerçek dışı olduğu duyurdu.

AA |
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İçişleri Bakanlığı'ndan 'Atatürk resmi yok' iddiasına yalanlama

İçişleri Bakanlığı'ndan 'Atatürk resmi yok' iddiasına yalanlama

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 23 Nisan'da TBMM'nin karşısına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resminin asıldığını fakat Mustafa Kemal Atatürk'ün resminin asılmadığını iddia etmişti.

Ağbaba Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Yer: İçişleri Bakanlığı 100.Kuruluş Yıldönümünde TBMM'nin tam karşısında, -Nisbet yapar gibi- Erdoğan'ın resmi var, Atatürk'ün resmi yok. Dünyanın hiçbir ülkesinde ülkenin kurucuları/kurtarıcıları böyle yok sayılmaz, kurucu değerlere bu kadar saygısızlık yapılmaz." ifadelerini kullanmıştı.

İçişleri Bakanlığı, Ağbaba'nın iddialarını yalanladı.

"TAMAMEN İFTİRA"

Bakanlığın, Ağbaba'nın sosyal medyadaki ifadelerine de yer verilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tamamen iftira, yalan ve gerçek dışıdır. 23 Nisan'ın hemen ertesi gününde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanımızın resimlerinin indirildiği sırada çekilen görüntünün paylaşılması, böyle anlamlı bir günde birlikteliğimize atılan 'sorumsuz bir iftiradır' ve bu yakıştırma bizleri derinden üzmüştür."

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kutlandığı 23 Nisan akşamı çekilen fotoğraflara da yer verildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan 'Atatürk resmi yok' iddiasına yalanlama

İçişleri Bakanlığı'ndan 'Atatürk resmi yok' iddiasına yalanlama

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