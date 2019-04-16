Organize suç çetelerine darbe

İçişleri Bakanlığı tarafından, emniyet ve jandarma birimlerinin organize suç örgütlerine yönelik 1 Ocak-15 Nisan tarihlerinde düzenlediği 141 operasyonda, gözaltına alınan 1.608 şüpheliden 630'unun tutuklandığı belirtildi.

630'U TUTUKLANDI

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın art arda gerçekleştirdikleri operasyonlar sayesinde, organize suç örgütlerine göz açtırılmıyor. Emniyet ve jandarma birimlerinin organize suç örgütlerine yönelik 1 Ocak-15 Nisan tarihlerinde düzenlediği 141 operasyonda gözaltına alınan 1.608 şüpheliden, 630'u tutuklandı.

Geçen yıl güvenlik güçlerince, organize suç örgütlerine 332 operasyon yapıldı. 47'si ulusal/bölgesel, 250'si yerel olmak üzere 297 suç örgütü çökertilirken, 4 bin 565 örgüt yöneticisi ve üyesi hakkında işlem yapıldı, bunlardan bin 810'u tutuklandı. Emniyet ve jandarmanın organize suç örgütlerine yönelik geçen yıl yürüttüğü operasyonlar da bir önceki yıla göre yüzde 33 arttı.

ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Organize suç örgütlerine yönelik operasyonlarda; 1 Ocak-15 Nisan tarihlerinde 151 tabanca, 32 kurusıkı tabanca, 150 av tüfeği, 10 bin 340 fişek ele geçirildi. Geçen yıl 474 tabanca, 141 kurusıkı tabanca, 325 av tüfeği, 23 bin 635 fişek, 2017'de 256 tabanca, 89 kurusıkı tabanca, 244 av tüfeği, 15 bin 544 fişek, 2016 yılında ise 101 tabanca, 54 kurusıkı tabanca, 109 av tüfeği, 5 bin 278 fişek ele geçirilmişti.

Son üç yılda yabancı ülkelerde faaliyet gösteren organize suç örgütlerine yönelik polis iş birliği kapsamında Türkiye'de yapılan operasyonlarda; Balkan ülkeleri uyruklu 7, Kafkas ülkeleri uyruklu 3 olmak üzere, 5'i örgüt lideri 10 yabancı uyruklu yakalanarak ülkelerine teslim edildi.