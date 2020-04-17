taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.9404
Euro
7.5144
Altın
1695.06
Borsa
97977.03
Gram Altın
378.475
Bitcoin
48984.27

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma yasağı açıklaması

Sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 31 İlde bugün saat 15.00-24.00 saatleri arasında polis ve jandarma ekiplerince uygulama yapılacak

AA |
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş Google News'de takip et

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma yasağı açıklaması

İçişleri Bakanlığı, bu hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması yapılacak 31 İl valiliğine, kısıtlama başlamadan önce uygulama yapılması yönünde talimat gönderdi.

Uygulanacak yasak ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

DENETİMLER ÜST SEVİYEYE ÇIKARILACAK

Uygulamada market, fırın, pazar yeri, büfe, yoğun olarak alışveriş yapılan cadde/sokaklar, akaryakıt istasyonları ile toplu taşıma araçları, duraklarında sosyal mesafe kuralı, maske kullanımı zorunluluğuna ilişkin denetimler en üst seviyede yapılacak

ALIŞVERİŞ YERLERİ KONTROL EDİLECEK

Ayrıca saat 21.00 itibariyle kapalı olması gereken market vb. iş yerleri ile açık olması muhtemel fırın, büfe, akaryakıt istasyonu içerisinde bulunan alışveriş alanları kontrol edilecek.

İDARİ İŞLEM UYGULANACAK

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlara uymayan iş yerleri ve vatandaşlara adli ve idari işlem uygulanacak

İlginizi Çekebilir
Bilim Kurulu'ndan korona tedbirleri için uyarı
Bilim Kurulu'ndan koronavirüsün tamamen kontrol altına alınması ile ilgili, "Tedbirler konusunda herhangi bir gevşeme olmayacağı takdirde haziran aylarında rahatlarız" açıklaması yapıldı.
Koronayı yenen asırlık çınar: Beslenmeme dikkat ederim
İstanbul'da yaşayan 107 yaşındaki Havahan Karadeniz, güçlü bağışıklık sistemi sayesinde, hastalığa karşı verdiği savaşı kazandı.
Van'da yaşlı kadına, Vefa ekibi kömür getirdi
Korona nedeniyle sokağa çıkamayan yaşlı kadının kömür isteği Vefa ekibi tarafından karşılandı.
Koruma altındaki çocuklar siperli maske üretiyor
Erzurum'da koronavirüsle mücadelede en ön cephede yer alan sağlık çalışanlarına destek olmak için maske üretiliyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Prof. Dr. Ercüment Ovalı: Koronavirüs ilacı hazır
Prof. Dr. Ercüment Ovalı: Koronavirüs ilacı hazır
928
Fatih Portakal: Kaldığımız yerden devam
Fatih Portakal: Kaldığımız yerden devam
910
Rumların KKTC’ye gönderdiği ilaçlar kriz çıkardı
Rumların KKTC’ye gönderdiği ilaçlar kriz çıkardı
133
Trump: Koronavirüs önlemlerini üç aşamada gevşeteceğiz
Trump: Koronavirüs önlemlerini üç aşamada gevşeteceğiz
69
Alaattin Çakıcı'dan ilk açıklama
Alaattin Çakıcı'dan ilk açıklama
136
Yurt dışından 25 bin Türk vatandaşı daha getirilecek
Yurt dışından 25 bin Türk vatandaşı daha getirilecek
311
Koronavirüs, akciğer dışındaki organlara da saldırıyor
Koronavirüs, akciğer dışındaki organlara da saldırıyor
43
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir