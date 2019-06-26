taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7947
Euro
6.5935
Altın
1419.08
Borsa
95421.05
Gram Altın
264.256

İçki içmesine tepki gösteren eşini öldürdü

5 çocuk babası şahıs, içki içmesine tepki göstermesi nedeniyle tartıştığı eşini, çocuklarının önünde hayatına son verdi.

DHA | 26.06.2019 - 03:19..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Konya'nın merkez Karatay ilçesinde cinayet meydana geldi.

Tuhafiyeci Fahri Yıldız, iddiaya göre evde içki içmeye başladı. Eşi Kezban Yıldız da tepki gösterdi. Çift arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Fahri Yıldız, tabancayla 3 ve 9 yaşlarındaki iki çocuğunun gözü önünde eşinin üzerine ateş açarak başından yaraladı.

SİLAH SESİNİ DUYAN OĞLU, KARDEŞLERİNİ EVDEN KAÇIRDI

Bu sırada odasında olan çiftin diğer çocuklarından Zeki Yıldız (26), silah sesini duyunca, odaya geldiğinde annesi Kezban Yıldız'ı kanlar içinde gördü. Olay karşısında şok geçiren iki kardeşini fark eden Zeki Yıldız, kucakğına alarak karşı dairedeki komşularına götürdü.

Bu sırada Fahri Yıldız da aynı tabancayı çenesine dayayıp, ateş ederek intihara kalkıştı. İkinci silah sesini duyan Zeki Yıldız, koşarak eve döndüğünde bu kez babasını da kanlar içinde buldu. Komşuların ihbarı üzerine eve sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Başından yaralanan Kezban Yıldız, ambulansla kaldırıldığı Konya Numune Hastanesi'nde, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Başka bir ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ve tedavi altına alınan Fahri Yıldız'ın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İçki içmesine tepki gösteren eşini öldürdü

İçki içmesine tepki gösteren eşini öldürdü

İçki içmesine tepki gösteren eşini öldürdü

İçki içmesine tepki gösteren eşini öldürdü

İçki içmesine tepki gösteren eşini öldürdü

İçki içmesine tepki gösteren eşini öldürdü

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kılıçdaroğlu'ndan seçim sonuçları açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan seçim sonuçları açıklaması

212
Game of Thrones'un yeni dizisinden ilk fotoğraf

Game of Thrones'un yeni dizisinden ilk fotoğraf

17
Temel Karamollaoğlu: AK Partililere kapımız açık

Temel Karamollaoğlu: AK Partililere kapımız açık

134
Tayland'dan Çanakkale'ye gelin geldi

Tayland'dan Çanakkale'ye gelin geldi

20
Kocaeli'de otomobilin çarpıp kaçtığı Suriye'li öldü

Kocaeli'de otomobilin çarpıp kaçtığı Suriye'li öldü

17
Tokat'ta hayvan otlatma kavgasında 1 ölü

Tokat'ta hayvan otlatma kavgasında 1 ölü

14
Yunan askerinin üniformasında Türk ordusuna hakaret peçi

Yunan askerinin üniformasında Türk ordusuna hakaret peçi

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir