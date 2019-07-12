İclal Aydın boşandı

İclal Aydın ve “O Hayat Benim” dizisinde tanışıp nikah masasına oturduğu görüntü yönetmeni Efe Kubilay’ın 4 yıllık evliliklerini bitirdiği ortaya çıktı.
ANLAŞMALI BİTTİ
2015’in haziran ayında evlenen Aydın ve Kubilay, geçtiğimiz nisan ayında Urla Aile Mahkemesi’nde görülen duruşmayla boşandı. Anlaşmalı olarak ayrılan çift, birbirlerinden maddi ya da manevi hiçbir talepte bulunmadı.
DOSTÇA AYRILDILAR
Yakın çevreleri, evliliklerini sessiz sedasız bitiren İclal Aydın ve Efe Kubilay’ın dostça görüşmeye devam ettiklerini söylüyor.