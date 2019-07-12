İclal Aydın boşandı

Kendi paralarını yola saçıp, 40 bin dolar çaldılar

1 Huawei, ABD teknolojisine bağlı olmamak için Ruslara yöneldi Washington’un kara listeye aldığı Çin akıllı telefon firması Huawei, ABD’ye bağımlılığını azaltmak için Rus teknolojisini araştırmaya başladı.

2 Kendi paralarını yola saçıp, 40 bin dolar çaldılar İstanbul'da İranlı iş adamını takip eden şüpheliler, döviz bürosundan çektiği 40 bin dolarını tuzak kurarak çaldı. O anlar güvenlik kameralarıyla kaydedildi.

3 Londra'nın simgesi yeni yaşına sessiz sedasız girdi Restorasyonu devam eden ve Londra'nın en ünlü simgesi olarak bilinen Big Ben saat kulesi, 160'ıncı yaşına bastı.

4 Sınır birliklerinde izinler iptal edildi Suriye'de yuvalanan teröristlere yönelik operasyon hazırlığında olan TSK, izin ve tayinleri durdurdu.

5 Beton mikserinin çarptığı kadın öldü Mardin'in Kızıltepe ilçesinde beton mikserinin çarptığı kadın, olay yerinde hayatını kaybetti.

6 5 milyon euroya yakın vurgun yapan 2 kişi daha yakalandı Adana’da iki hafta önce gerçekleşen 4 milyon 795 bin euroluk soyguna karışan iki zanlı daha yakalandı.