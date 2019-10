İclal Aydın’dan bir neslin hikâyesi: Kalbimin Can Mayası

Aydın, kendini birçok alanda geliştirmeyi başarıp, ülkemizin değerli sanatçılarından biri oldu. Gazeteci, Yazar, Oyuncu, Tiyatrocu ve her şeyden önemlisi, iyi bir anne o… Ülkemiz edebiyatına çokça değerli eserler verdi. Sayısız ödüllerinden hiç bahsetmiyorum bile. Şimdi yeni romanı “Kalbimin Can Mayası” ile karşımızda. Bu eserde, görünen ile görünmeyen o gizli bağı ortaya çıkardı. Geçmiş nesillerin bugüne uzanan yolunu okuyucuya göstererek yine kendi farkını ortaya koydu. Dili, duru okyanuslar gibi; anlatım tarzı, akıcı ve ruhun limanı olabilecek kadar da dinlendirici. Önyargılı olmadan okunması gereken, hayata yeni bir soluk kazandıran eserlerden biri olduğunu söyleyebiliriz. “Kalbimin Can Mayası”ndaki karakterler rast gele seçilmemiş. Karakterler derin manalar içeriyor. Rüçhan ve Nesrin. Türkân ve Mine. Kartal ve Somer…

(İclal Aydın)

KALBİMİN CAN MAYASI

“Nedenini bilmeden peşine düştüğümüz duyguların, izini sürdüğümüz tutkuların, hapishanemiz olan korkuların bize bizden önceki nesilden kaldığına kanaat getirdim. Unutmamak, hatırlamak, birbirini tamamlamak için aslında.”

Aydın, “Diken kelebeklerinin göçü altı nesil sürüyorsa ve nesiller birbirinde devam ediyorsa, dağın bu yanıyla öbür yanını, denizin bu ucuyla öteki ucunu, bir kıtanın başlangıcıyla bitimini aynı anda görebilen hangi nesildir?” diyerek, adeta okuyucunun zihninde yarattığı yeni kıtanın boyutunu gösteriyor. Roman, etkileyici imgeler ile dolu. “Kalbimin Can Mayası”, eski ile yeni, geçmiş ile günümüz, var olanla olmayan arasındaki derin bağı bulmak isteyen herkesi yakından ilgilendiriyor. “Mezarlar, bir milletin tarihini oluşturur.” düşüncesi ile yola çıkarak şu kanıya varabiliriz: Yaşamımız geçmişin devamı veya tekrarı niteliğinde. Bizim dokunduğumuz yerlere aslında geçmişte kim dokunduysa onun yaşamının içindeyiz demek oluyor. Bu nedenle eserin karakterleri de, görünmez bağın keskin çizgisini oluşturuyor. “Peki, bir sonraki nesilden Defne ve Somer’in öteki kızı Kiraz kendi aralarındaki kapıyı aralarsa, diğer kapalı kapılara ne olur?”

Tanıtım bültenindeki açıklamanın bir kısmı şöyle:

“Dün, bugün ve yarın, bir neslin yolunda kesiştiğinde hikâyeler nasıl değişir?

Belki de, Kiraz’ın Defne’ye söylediği gibi bir aynaya tutulur bütün hikâyeler:

“Büyürken, genç kız olurken fark ettim ki, benim annem de sen ve senin annen için öteki kadın.

Annelerimize yaşatılan reddedilişin iki ucuyduk seninle. Rüçhan Hanım’ın ölüme giderken hüzünle baktığı bir aynayız biz. Birimiz aynanın sırrı, diğerimiz camıyız.”

Üç kız kardeş Türkân, Dönüş ve Derya’nın hikâyesi, Ayvalık’ta kaldığı yerden, bağımsız kurgusu ve tanıdık karakterleriyle devam ediyor.”

Kalbimin Can Mayası

İclal Aydın

Artemis Yay.

S.: 440

Sonay Karaman

