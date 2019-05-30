İclal Aydın’ın evine hırsız girdi

Urla’da doğayla baş başa bir hayat süren İclal Aydın’ın uykudayken evine hırsız girdi.

Görüntü yönetmeni eşi Efe Kubilay İstanbul’da olduğu için kızı Lal Başbuğ ile evde olduğunu anlatan İclal Aydın, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"KÖPEĞİMİN İLACINA MAMA KOYMUŞLAR"

“Biz uyurken evimize giren hırsızlar maddi şeylerden çok huzurumuzu çaldılar. Yaprak kıpırdasa havlayan köpeğimiz Marlon’u ilaçlı mama verip, gözlerine sprey sıkarak etkisiz hale getirmişler. Kedimiz Behlül feryat figan kapımızı tırmalayarak bağırıp çağırırken aslında bizi uyandırmaya çalışıyormuş. Sabahın erken saatinde, uyku sersemi ‘mutfak kapısını açık unuttum herhalde’ dedim önce… Sonra kapının önüne atılmış cüzdan falan filan derken durumu anladım. Sabah 06.41’de idrak ettiğim durumun sonunda aradığım Urla Jandarma Komutanlığı ekipleri dakikalar içinde evimizdeydi.

"İCLAL AYDIN OLDUĞUMU GÖRÜNCE BIRAKMIŞLAR"

Komşularımız, Urla’daki dostlarımız bütün gün bizimle birlikteydiler. Herkes özellikle panjurlarına ve alarm sistemine çok dikkat etsin. Çantam aşağı kattaydı. Onun içinden bir şeyler ve bir de ehliyetimi almışlar. Sonra hiçbir şeye dokunmadan kapıları açık bırakıp gitmişler. Muhtemelen kimliği görünce kim olduğumu görüp çıktılar. Zarif hırsızlarmış. Bilgisayarımı, laptop’ımı filan almamış. Cüzdanı da kapının yanına atmışlar. Yukarı çıkmamış olmaları, köpeği zehirlememiş olmalarına çok mutluyum”