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İcra memurları Saadet'in binasında

Yeni parti kuran Fatih Erbakan, Saadet Partisi'nin Genel Merkez binasını terk etmesi için haciz memurlarını yolladı.

Haber Merkezi | 11.04.2019 - 10:50..
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İcra memurları Saadet'in binasında

Geçtiğimiz aylarda Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan, Saadet Partisi’ne Genel Merkez binasının kirasının ödenmemesi nedeniyle haciz işlemi başlatmıştı.

Parti binasının tahliyesi için icra memurları bugün Saadet Partisi Genel Merkezi'nin kapısına dayandı.

Bu olayın ardından Saadet Partisi binanın boşaltılması için ek süre istedi. Saadet Partisi'ne 1 Nisan'a kadar süre verildi.

İcra memurları Saadet'in binasında

ERBAKAN TEKRAR HAREKETE GEÇTİ

Ancak 11 Nisan tarihine gelindiği halde Saadetliler binayı boşaltmadı. Yeniden Refah Partisi'ni kuran Fatih Erbakan da harekete geçerek Saadet Partisi için icra işlemi başlattı.

POLİS ÖNLEM ALDI

Sabah saatlerinde Genel Merkez binasına dayanan icra memurları gerekli işlemleri başlattı. Polis de kapıda bekleyerek güvenlik önlemi aldı.

İcra memurları Saadet'in binasında

"TABANIMIZDAN TEPKİ VAR"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, daha önce yaptığı açıklamada parti genel merkezi için bina aradıklarına işaret ederek, "Bina var epeyce. Binaların özellikleri bize tam uymuyor. Bazıları çok büyük, bazıları biraz küçük. Bazılarının yapısı bir genel merkez için uygun değil. Tabanımızdan büyük de bir tepki var. 'Gerekirse biz yeni bir bina yapalım, inşa edelim sıfırdan' diyorlar. O da olabilir. Geçici olarak birkaç yıllığına bir binaya taşınırız." ifadelerini kullanmıştı.

İcra memurları Saadet'in binasında

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