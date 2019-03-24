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Idai kasırgasında ölenlerin sayısı 700'ü geçti

Güney Afrika ülkelerinden Mozambik, Zimbabve ve Malavi'deki kasırga ve kuvvetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle ölenlerin sayısı artıyor.

AA | 24.03.2019 - 08:40..
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Mozambik Arsa ve Çevre Bakanı Celso Correia, Mozambik'teki Idai kasırgasında hayatını kaybedenlerin sayısının 417'yi geçtiğini açıkladı.

ONBİNLERCE KİŞİYE SITMA VE KOLERA TEŞHİSİ

Kasırga nedeniyle Zimbabve'de 259, Malavi'de ise 56 kişi hayatını kaybetti.

Arama ve kurtarma çalışmaları devam ederken on binlerce kişiye sıtma ve kolera teşhisi konuldu.

Idai kasırgasında ölenlerin sayısı 700'ü geçti

KASIRGA NEREDEYSE 2 MİLYON İNSANI VURDU

Mozambik, Zimbabve ve Malavi'de geçen hafta meydana gelen Idai kasırgası ve sellerden yarısı çocuk olmak üzere 1,7 milyon insan etkilendi.

Mozambik Devlet Başkanı Filipe Nyusi, ülkede kasırga ve sel nedeniyle hayatını kaybedenler anısına 3 gün ulusal yas ilan etmişti.

Idai kasırgasında ölenlerin sayısı 700'ü geçti



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