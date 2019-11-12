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İdari Yargı Hakimliği sınavı soruşturmasında 27 gözaltı

2013 İdari Yargı Hakimliği Sınavı'nda usulsüzlük iddialarına ilişkin FETÖ soruşturmasında 27 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

AA | 12.11.2019 - 09:58..
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2013 İdari Yargı Hakimliği Sınavı'nda usulsüzlük iddialarına ilişkin çalışmalar yoğunlaştırıldı.

27 GÖZALTI KARARI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2013 İdari Yargı Hakimliği yazılı sınavında Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) mensuplarınca usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yürüttüğü soruşturmada 19 ildeki 27 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İdari Yargı Hakimliği sınavı soruşturmasında 27 gözaltı

DİĞER ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI İÇİN OPERASYON SÜRÜYOR

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün operasyonları sonucu 14 şüphelinin yakalandığı, diğerlerinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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