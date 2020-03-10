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İdlib gazisi: Biz Osmanlı torunuyuz, yıkılmayacağız

Bahar Kalkanı Harekatı'nda yaralanan Piyade Uzman Çavuş Yasin Topal, memleketi Adıyaman'ın Besni ilçesinde sevgi gösterileriyle karşılandı.

İHA | 10.03.2020 - 03:46..
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İdlib gazisi: Biz Osmanlı torunuyuz, yıkılmayacağız

Türk Silahlı Kuvvetlerinin İdlib’de yürüttüğü Bahar Kalkanı Harekatı’nda rejim unsurlarınca yapılan bombalı saldırıda binanın enkazı altında kalarak yaralanan Piyade Uzman Çavuş Yasin Topal, tedavisinin ardından memleketi Adıyaman’ın Besni ilçesine geldi.

İdlib gazisi: Biz Osmanlı torunuyuz, yıkılmayacağız

TÜRK BAYRAKLI ARAÇ KONVOYU İLE KARŞILANDI

Bir hafta önce yaralanan ve Hatay Şehir Hastanesinde tedavisi tamamlanan gazi Yasin Topal, Türk bayrakları ile donatılmış araç konvoyuyla karşılandı. Baba ocağına geldiğinde kesilen kurbanın kanı alnına sürülen Topal’ı vatandaşlar alkışlar ile karşıladı.

İdlib gazisi: Biz Osmanlı torunuyuz, yıkılmayacağız

Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Hacı Aslan, kalabalığa seslenerek, “Yasin Topal kardeşimiz gazimizdir, aslan parçasıdır. Emperyalist güçler hiçbir zaman başarıya ulaşamayacaktır. Allah esirgesin” dedi.

İdlib gazisi: Biz Osmanlı torunuyuz, yıkılmayacağız

"YARALANACAĞIZ, ŞEHİT LACAĞIZ, AMA YIKILMAYACAĞIZ"

Kendisi için düzenlenen karşılama töreni nedeniyle duygulanan gazi Yasin Topal, bu devletin yıkılamayacağını vurgulayarak, "Hepiniz hakkınızı helal edin. Beni duygulandırdınız. Buraya gelmeden önce böyle bir karşılamanın olacağını tahmin etmiyordum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Biz Osmanlı torunuyuz. Kolay kolay yıkılmayız. Yaralanacağız, şehit olacağız. Ama yıkılmayacağız. Hepinizden Allah razı olsun" dedi.

İdlib gazisi: Biz Osmanlı torunuyuz, yıkılmayacağız

GAZİNİN BABASI: "ALLAH TÜM ASKERLERİMİZİ KORUSUN"

Gazinin babası Atif Topal ise, “Burada bulunan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Bizi mutlu ettiniz. Oğlum Yasin Topal, Bahar Kalkanı Harekatı’nda yaralanıp gazi oldu ve tedavisinin ardından çok şükür evimize geldi. Allah bütün askerlerimizi korusun" ifadelerini kullandı.

Piyade Uzman Çavuş Yasin Topal’ın patlamada 5 arkadaşı ile birlikte enkaz altında kalarak yaralandığı, kaburgası ve kolunda kırık olduğu öğrenildi.

İdlib gazisi: “Yaralanacağız, şehit olacağız ama yıkılmayacağız” -1

İdlib gazisi: Biz Osmanlı torunuyuz, yıkılmayacağız

İdlib gazisi: Biz Osmanlı torunuyuz, yıkılmayacağız

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