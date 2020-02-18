İdlib gazisi Uzman Onbaşı Kaplan ailesine kavuştu

Suriye’nin İdlib kentinde 10 Şubat’ta rejim güçlerince atılan top atışları sonucu 5 asker şehit olurken, 5 asker de yaralanmıştı.

Yaralılardan 28 yaşındaki Piyade Uzman Onbaşı Oktay Kaplan, Hatay Devlet Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından memleketi Erzurum’a geldi.

"ARKADAŞLARIMIZ İNTİKAMIMIZI ALDI"

Ailesiyle uzun süre hasret gideren Kaplan, patlamanın bir anda meydana geldiğini ifade ederek, “Görevdeyken bir patlama meydana geldi. O sırada patlamanın etkisiyle boynuma bir şarapnel parçası geldi. Ardından hastaneye kaldırıldık, orada birkaç gün tedavi gördüm. Sonra taburcu oldum. Herhangi bir taciz ateşi falan olmadı. Patlama oldu, onun da şiddetiyle diğer arkadaşlarımızın bazıları şehit bazıları gazi oldu. Çok şükür sağ salim atlattık. Toparladığımı düşünüyorum daha da iyi olacağım. Silah arkadaşlarımın bazıları şehit oldu Allah onların şehadetini kabul etsin. Yaralı arkadaşlarım da yavaş yavaş toparlamaya başladı. Biz o hainlerin inlerine girdik. Yakın zamanda göreve dönmeyi bekliyorum. Devletimiz İdlib konusunda çok hassas davranıyor. Bizler durmayacağız, devam edeceğiz böyle bilinsin. Bize düzenlenen saldırıdan sonra silah arkadaşlarımız zaten intikamımızı aldılar.” dedi.

"MİLLETİMİZE ZARAR GELMESİN"

Gazi Kaplan’ın annesi Hatice Kaplan ise “Ben haberleri izliyordum. İdlib’de şehit askerlerin olduğunu gördüm. Sonra oğlumu aradım. Oğlum telefonu kapatmamı istedi. Bize oğlumun yaralı olduğu haberi geldi, biz de hastaneye gittik. Yanına gidince oğlumun durumunu iyi gördüm, mutlu oldum. Rabbim bayrağımızı indirmesin, milletimize zarar gelmesin, bayrak bizim için kutsaldır, askerlerimiz Allah’a emanet olsun inşallah.” şeklinde konuştu.

GÖREVE DÖNMEK İÇİN GÜN SAYIYOR

Boynuna şarapnel parçasının isabet etmesi sonucu yaralanan gazi Kaplan, iyileşip göreve döneceği günü bekliyor.