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İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne saldırı: 5 ölü

Bölgede gerçekleştirilen saldırılarda siviller açık hedef haline geliyor.

AA | 28.04.2019 - 10:57..
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Suriye'de "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içinde yer alan Hama'nın batı kırsalındaki Madik Kalesi beldesi ve ِEl Havvaş köyüne hava saldırısı düzenlendi.

ÖLENLERDEN 2'Sİ KADIN

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Madik Kalesi beldesine gerçekleştirilen hava saldırısında 2'si kadın 5 sivil hayatını kaybetti.

RUS SAVAŞ UÇAĞI GÖRÜLDÜ

Muhaliflere ait uçak gözlemevi sosyal medya hesabından, Madik kalesi beldesi ile El Havvaş köyüne düzenlenen hava saldırılarına ilişkin "Lazkiye'deki Hımeymim Üssü'nden Rus savaş uçağı kalkış yaptı." bilgisi paylaşıldı.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne saldırı: 5 ölü

SİVİLLER YAŞAMINI YİTİRİYOR

Son bir haftada İdlib ve Hama ili kasabasındaki sivil yerleşimlere düzenlenen hava saldırılarında 17 sivil hayatını kaybetmişti.

Rejim güçleri, Türkiye ile Rusya arasında söz konusu bölgedeki ateşkesi sağlamlaştırmak için 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor.

Astana anlaşmaları çerçevesinde Esed rejiminin garantörü olan Rusya'nın rejim saldırılarını önleme yükümlülüğü bulunuyor. Askeri muhalifler ise Soçi mutabakatının öngördüğü bölgeden ağır silahlarını 10 Ekim 2018'de çekmişti.

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