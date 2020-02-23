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İdlib şehidi Demir, son yolculuğuna uğurlandı

Suriye'nin İdlib kentinde, rejimin düzenlediği hava saldırısında şehit olan Mecit Demir'e cenaze töreni düzenlendi.

DHA | 23.02.2020 - 15:13..
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İdlib şehidi Demir, son yolculuğuna uğurlandı

Esad rejimi tarafından düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan Tankçı Sözleşmeli Er Mecit Demir'in cenazesi, memleketi Gaziantep’te düzenlenen törenle toprağa verildi

İdlib şehidi Demir, son yolculuğuna uğurlandı -1

Törene Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep Valisi Davut Gül, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, AK Parti, CHP ve MHP milletvekilleri, bürokratlar, askerler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İdlib şehidi Demir, son yolculuğuna uğurlandı -2

"SENİNLE GURUR DUYUYORUZ ABİ"

Törende, şehidin fotoğraflarına bakarak gözyaşı döken kardeşleri, "Seninle gurur duyuyoruz. Başımız dik olacak" diyerek tabuta sarıldı.

Babasının vefat ettiği öğrenilen Şehit Demir’in gözyaşlarına boğulan annesi Nisa Karataş ise yakınlarının yardımlarıyla ayakta durdu.

Şehidin tabutunun başına gelen yakınları ve yeğenleri de asker selamı verdi. Çok sayıda yakını da şehidin tabutuna kapanarak ağladı.

Demir'in cenazesi, Asri Mezarlıkta bulunan şehitlikte toprağa verildi.
Şehit Mecit Demir'in 11 kardeş ve bekar olduğu öğrenildi.

İdlib şehidi Demir, son yolculuğuna uğurlandı -3

İdlib şehidi Demir, son yolculuğuna uğurlandı -4

İdlib şehidi Demir, son yolculuğuna uğurlandı -5

İdlib şehidi Demir, son yolculuğuna uğurlandı -6

İdlib şehidi Demir, son yolculuğuna uğurlandı -7

İdlib şehidi Demir, son yolculuğuna uğurlandı -8

İdlib şehidi Demir, son yolculuğuna uğurlandı -9

İdlib şehidi Demir, son yolculuğuna uğurlandı -10

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