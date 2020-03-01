İdlib şehidi Eyüp Gülaştı'ya Samsun'da veda

Askeri uçakla dün akşam Samsun Çarşamba Havalimanı'na getirilen ve Çarşamba Devlet Hastanesi morguna konulan şehit Piyade Uzman Onbaşı Eyüp Gülaştı'nın Türk bayrağına sarılı naaşı, buradan alınarak Orta Mahalle Rıdvan Paşa Camisi'ne götürüldü.
ANNE CENAZEYE KATILAMADI
Şehidin babası İsa, annesi Nuray Gülaştı ve kardeşleri, şehidin naaşının başında gözyaşı döktü. Rahatsızlanan şehit annesi Nuray Gülaştı’nın ise hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası askerlerin omuzunda top arabasına konulan şehidin naaşı, yaklaşık bir kilometre top aracında taşındıktan sonra cenaze aracıyla şehitliğe götürüldü. Şehit Piyade Uzman Onbaşı Eyüp Gülaştı, burada son yolculuğuna uğurlandı.
"VATAN SAĞ OLSUN"
Cenaze töreninde şehidin asker kıyafeti giyen yeğeni Turgay Can Ergün ise yürekleri dağladı. Dayısının tabutu başında asker selamı veren küçük çocuğun “Şehit yeğeniyim ben. Dayımı görmeye gidiyoruz. Vatan sağ olsun.” dediği duyuldu.