taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.2311
Euro
6.8821
Altın
1578.86
Borsa
105993.65
Gram Altın
316.363
Bitcoin
54029.95

İdlib şehidi Eyüp Gülaştı'ya Samsun'da veda

İdlib'de, rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Eyüp Gülaştı, memleketi Samsun'un Çarşamba ilçesinde toprağa verildi.

AA | 01.03.2020 - 15:06..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

Askeri uçakla dün akşam Samsun Çarşamba Havalimanı'na getirilen ve Çarşamba Devlet Hastanesi morguna konulan şehit Piyade Uzman Onbaşı Eyüp Gülaştı'nın Türk bayrağına sarılı naaşı, buradan alınarak Orta Mahalle Rıdvan Paşa Camisi'ne götürüldü.

ANNE CENAZEYE KATILAMADI

Şehidin babası İsa, annesi Nuray Gülaştı ve kardeşleri, şehidin naaşının başında gözyaşı döktü. Rahatsızlanan şehit annesi Nuray Gülaştı’nın ise hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

İdlib şehidi Eyüp Gülaştı'ya Samsun'da veda

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası askerlerin omuzunda top arabasına konulan şehidin naaşı, yaklaşık bir kilometre top aracında taşındıktan sonra cenaze aracıyla şehitliğe götürüldü. Şehit Piyade Uzman Onbaşı Eyüp Gülaştı, burada son yolculuğuna uğurlandı.

İdlib şehidi Eyüp Gülaştı'ya Samsun'da veda

"VATAN SAĞ OLSUN"

Cenaze töreninde şehidin asker kıyafeti giyen yeğeni Turgay Can Ergün ise yürekleri dağladı. Dayısının tabutu başında asker selamı veren küçük çocuğun “Şehit yeğeniyim ben. Dayımı görmeye gidiyoruz. Vatan sağ olsun.” dediği duyuldu.

İdlib şehidi Eyüp Gülaştı'ya Samsun'da veda

İdlib şehidi Eyüp Gülaştı'ya Samsun'da veda

İdlib şehidi Eyüp Gülaştı'ya Samsun'da veda

İdlib şehidi Eyüp Gülaştı'ya Samsun'da veda

İdlib şehidi Eyüp Gülaştı'ya Samsun'da veda

İdlib şehidi Eyüp Gülaştı'ya Samsun'da veda

İlginizi Çekebilir
Ankaralı şehidine veda etti
İdlib'de Esad rejimi unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Onbaşı Halil Çankaya, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.
İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 54'e çıktı
İran'da koronavirüs nedeniyle 11 kişinin daha ölmesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 54'e çıktı, vaka sayısı ise 978'e yükseldi.
İdlib'de öldürülen rejim askeri sayısı
TSK tarafından İdlib'de başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nda öldürülen rejim askeri sayısı açıklandı.
Türk bayrağını gören çocuklar İstiklal Marşı'nı okudu
Aydın'da bir apartmana bayrak asıldığı sırada 6 çocuğun saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okuduğu anlar, sosyal medyada büyük ilgi gördü.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Rejim hedefleri ağır ateş altına alındı
Rejim hedefleri ağır ateş altına alındı
999
İdlib'de şehit olan Mehmetçiğe ablasının son mesajları
İdlib'de şehit olan Mehmetçiğe ablasının son mesajları
155
Yunanistan'dan yüzerek dönen mülteciler
Yunanistan'dan yüzerek dönen mülteciler
257
Suriyeli mülteci: Bir daha Türkiye'ye gelmem
Suriyeli mülteci: Bir daha Türkiye'ye gelmem
558
Bakan Soylu, sınırdan geçen göçmen sayısını açıkladı
Bakan Soylu, sınırdan geçen göçmen sayısını açıkladı
384
Kapan-7 Operasyonu başladı
Kapan-7 Operasyonu başladı
131
Yunanistan mülteciler için acil toplantı istedi
Yunanistan mülteciler için acil toplantı istedi
187
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir