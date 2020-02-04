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İdlib şehidi Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı

İdlib'te rejim güçlerinin saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Onur Şükrü Özler'in cenazesi, memleketi Gaziantep'te toprağa verildi.

AA | 04.02.2020 - 15:24..
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Esad rejiminin İdlib'deki hain saldırısında şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Onur Şükrü Özler'in Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze töreni için Gaziantep merkezdeki Bahaeddin Nakıboğlu Camisi'ne götürüldü.

Törene, şehidin babası Mehmet Uğur Özler, annesi Canan Abo, kardeşi Orhan Özler, aile yakınları ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile AK Parti, CHP ve MHP'li milletvekillerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

İdlib şehidi Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı

"SEN BİZİM GURURUMUZDUN"

Tabuta sarılarak gözyaşı döken bir aile yakını, "Hep bu vatan için şehit olmak isterdin. Dileğin gerçek oldu. Sen bizim gururumuzdun, artık hem şehidimiz hem de onurumuz ve şerefimizsin." dedi.

İdlib şehidi Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı

"DİLEĞİ GERÇEK OLDU"

Bunun üzerine şehidin kardeşi Orhan Özler de tabuta bakarak, "Dileği gerçek oldu. Keşke başka bir şey dileseydin. Seni çok seviyoruz. Hakkını helal et." ifadelerini kullandı.

İdlib şehidi Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı

GÖZYAŞLARI ARASINDA DEFNEDİLDİ

Gaziantep Müftüsü Ahmet Çelik'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Özler'in cenazesi, asri mezarlıktaki şehitliğe defnedildi.

İdlib şehidi Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı

İdlib şehidi Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı

İdlib şehidi Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı

İdlib şehidi Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı

İdlib şehidi Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı

İdlib şehidi Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı

İdlib şehidi Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı

İdlib şehidi Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı

İdlib şehidi Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı

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