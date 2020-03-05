İdlib şehidi Ragıp Soylu Coşkun'a memleketinde tören

İdlib'de gerçekleştirilen hain saldırı sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Ragıp Soylu Coşkun'un Türk bayrağına sarılı naaşı, cenaze töreni için Elazığ'daki Mevlana Camii'ne getirildi.

OMUZLARDA TAŞINDI

İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya'nın kıldırdığı namazın ardından Kur'an-ı Kerim ve şehidin öz geçmişi okundu.

Şehidin cenazesi bir süre omuzlarda taşındıktan sonra top arabasına konuldu.

"ŞEHİTLER ÖLMEZ VATAN BÖLÜNMEZ"

Kortej eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüşte vatandaşlar sık sık tekbir getirdi, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı attı.

Şehidin cenazesi daha sonra Elazığ Belediyesi cenaze aracıyla, toprağa verilmek üzere Baskil ilçesinin Karaali köyüne uğurlandı.

CENAZE TÖRENİNDE BİRÇOK İSİM YER ALDI

Baba Ahmet Coşkun'un sandalye sedye ile hazır bulunduğu törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Elazığ milletvekilleri Metin Bulut, Zülfü Demirbağ, Zülfü Tolga Ağar, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Baskil Kaymakamı Oğuz Cem Murat, Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, kamu kurumları, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.