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İdlib şehidi Selman Cankara'ya veda

Adana'da düzenlenen cenaze töreninde, şehit Cankara'nın 1,5 yaşındaki oğlu hiçbir şeyden habersiz şekilde oyun oynadı.

AA | 29.02.2020 - 15:43..
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İdlib şehidi Selman Cankara'ya veda

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Selman Cankara'nın Türk bayrağına sarılı tabutu, Adana'daki babaevinde alınan helalliğin ardından tören için Sabancı Merkez Camisi avlusuna götürüldü.

Törende şehidin eşi Semra Cankara, annesi Döndü Özgüner, babası Adil Cankara ve yakınları gözyaşı döktü. Şehidin yakınlarını, yetkililer ve askeri erkan teskin etti.

1,5 YAŞINDAKİ OĞLU YETİM KALDI

Oyuncaklarıyla oynayan şehidin 1,5 yaşındaki oğlu Uygur Cankara, törendekileri üzüntüye boğdu.

İdlib şehidi Selman Cankara'ya veda

ŞEHİTLER İÇİN DUALAR

İl Müftüsü Hasan Çınar'ın cenaze namazını kıldırmasının ardından şehit için dua edildi. Daha sonra Çınar, İdlib'de şehit düşen tüm askerler için gıyabi cenaze namazı da kıldırdı.

Şehit Cankara'nın cenazesi, daha sonra silah arkadaşlarının omuzlarında top arabasına götürüldü.

İdlib şehidi Selman Cankara'ya veda VİDEO

İdlib şehidi Selman Cankara'ya veda

ŞEHİDİN ANNESİ: BEN ŞİMDİ KİMİN YOLLARINI GÖZLEYECEĞİM

Anne Özgüner, oğlunun tabutuna sarılarak, "Ben şimdi kimin yollarını gözleyeceğim?" diyerek gözyaşı döktü.

Şehidin cenazesi daha sonra Buruk Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öte yandan, alandan ayrılan tören mangası, "Şehitler ölmez vatan bölünmez." diyerek uygun adım yürüyüş yaptı.

İdlib şehidi Selman Cankara'ya veda

İdlib şehidi Selman Cankara'ya veda

İdlib şehidi Selman Cankara'ya veda

İdlib şehidi Selman Cankara'ya veda

İdlib şehidi Selman Cankara'ya veda

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