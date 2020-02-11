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İdlib şehidi törenle son yolculuğuna uğurlandı

Suriye’de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Halil Açıkgöz'ün cenazesi, memleketi Gaziantep’te "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganıyla defnedildi.

İHA | 11.02.2020 - 15:00..
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İdlib'de gerçekleştirilen hain saldırı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Halil Açıkgöz'ün Türk bayrağına sarılı naaşı, cenaze töreni için Gaziantep Asri Mezarlık içerisindeki Bahaeddin Nakıboğlu Camii'ne getirildi.

CENAZE TÖRENİNDE BİRÇOK İSİM YER ALDI

Şehit Açıkgöz, camide öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye; Gaziantep Valisi Davut Gül, kent protokolü, askeri yetkililer, AK Parti, CHP ve MHP'li milletvekilleri, şehidin babası Hasan Açıkgöz, annesi Süreyya Açıkgöz, kardeşleri, aile yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

Namaz sırasında şehidin babası, annesi ve diğer yakınları gözyaşlarını tutamazken, şehidin küçük kardeşi ve amcası da asker selamı verdi. Şehidin diğer yakınları ise törendeki askerlere sarıldı.

Törene katılan vatandaşlar, tekbirler eşliğinde 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları attı.

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Gaziantep Müftüsü Ahmet Çelik'in kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Açıkgöz'ün cenazesi, Asri Mezarlık'taki şehitlikte defnedildi.

İdlib şehidi İbrahim Halil Açıkgöz son yolculuğuna uğurlandı.

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