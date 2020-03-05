İdlib şehidinin annesine gönderdiği mesajlar yürek burktu

Suriye'nin İdlib kentinde rejimin hava saldırısında şehit olan askerlerden Piyade Uzman Onbaşı Muhammed Yılmaz (27), memleketi Kütahya’da geçen 1 Mart günü yaklaşık 20 bin kişinin katıldığı cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Kütahya’nın Yunus Emre Mahallesi’nde oturan şehit Muhammed Yılmaz’ın ailesinden annesi Hatice Yılmaz, saldırıdan bir hafta önce oğlunun görev yaptıkları İdlib’teki bir köyde çocukların dramını gösteren fotoğraf ve videoları internetten kendisine göndererek, anlattığını söyledi.

İLK ATTIĞI FOTOĞRAF

Oğlunun Türk Silahlı Kuvvetleri’nin İdlib’e girmeden önce 20 gün izne geldiğini ve ardından göreve çağrıldığı için yeniden döndüğünü ifade eden Hatice Yılmaz, “İdlib’e girdiğinde bana attığı ilk fotoğraf çocuk fotoğrafı oldu. Anne buraları kırsal bölgeler, düz değil Türk askeri gelince çocuklar üzerimize koşuyorlar. Biz de onlara çikolata dağıttık’ dedi. Sonrasında içinden geçtikleri köyün hemen arkalarından bombalandığını ve ‘gözümüzün önünde yandılar’ diye mesaj yazdı. Çocukları çok severdi, sivil hayatında da çocuklarla ilgilenirdi.” dedi.

"CANLARINI SEVE SEVE VERDİLER"

Acı haberi aldıktan sonra destek gördüklerini anlatan Hatice Yılmaz, "Bizim evlatlarımız ülkemizin zor duruma düşmemesi için canlarını seve seve Kandil gecesi şehit oldular. Devletimiz tüm kurumları ile bize desteğini esirgemedi sağ olsunlar.” diye konuştu.

BABASI GURUR DUYUYOR

Şehit babası Hüseyin Yılmaz, oğluyla gurur duyduğunu ifade ederken, çocukluk arkadaşı Uzman Jandarma Ali Kılyoran ise "O şehit oldu artık, tüm anıları tüm emaneti benle birlikte saklanacak. İnşallah peygamber efendimize komşu olsun.” dedi.