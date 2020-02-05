taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.986
Euro
6.5997
Altın
1548.42
Borsa
123372.76
Gram Altın
298.865
Bitcoin
55607.94

İdlib şehitleri için Hatay'da tören düzenlendi

Türk bayraklı şehitleri gören törene katılanlar, gözyaşlarına hakim olamadı.

AA | 05.02.2020 - 12:46..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
İdlib şehitleri için Hatay'da tören düzenlendi

Rejim güçlerinin İdlib'de gerçekleştirdiği saldırıda şehit olan 3 asker için Hatay'da tören düzenlendi.

Hatay Havalimanı'nda düzenlenen törende, uzman onbaşılar Uğur Kurt ve Kadir Yıldız ile uzman çavuş Serkan Deprem'in Türk bayrağına sarılı naaşları alana getirildi.

ŞEHİTLERİN YAKINLARI FERYAT ETTİ

İlk olarak şehit Deprem'in naaşı, silah arkadaşları tarafından omuzlarda taşınarak ambulansa konuldu. Şehidin yakınları Deprem'in tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

İdlib şehitleri için Hatay'da tören düzenlendi

OSMANİYE, GAZİANTEP VE AKSARAY'A GÖNDERİLDİ

Deprem'in cenazesi daha sonra ambulansla Osmaniye'ye götürüldü. Törende, şehitler Kurt ile Yıldız'ın naaşları da saygı duruşunun ardından silah arkadaşlarının omuzunda Kayseri'den gelen askeri uçağa taşındı. Şehit Kurt'un cenazesi Gaziantep'e, şehit Yıldız'ın cenazesi ise Aksaray'a olmak üzere hava yoluyla memleketlerine uğurlandı.

İdlib şehitleri için Hatay'da tören düzenlendi

İdlib şehitleri için Hatay'da tören düzenlendi

İdlib şehitleri için Hatay'da tören düzenlendi

İdlib şehitleri için Hatay'da tören düzenlendi

İdlib şehitleri için Hatay'da tören düzenlendi

İdlib şehitleri için Hatay'da tören düzenlendi

İdlib şehitleri için Hatay'da tören düzenlendi

İlginizi Çekebilir
İdlib sınırına askeri sevkiyat
Komando birlikleri, mayına dayanıklı olan ve 'Kirpi' adı verilen zırhlı araçlarla Kilis'e giriş yaptı.
Hong Kong’da yolcu gemisi karantinaya alındı
Yetkililer, 19-24 Ocak tarihlerinde gemide bulunan 3 kişide koronavirüs tespit edildiğini, şu anda gemide bulunanların testlerinin yapıldığını belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad'a İdlib uyarısı
Erdoğan, rejim güçlerinin şubat ayı içerisinde geri çekilmemesi durumunda gerekenin yapılacağını söyleyerek, operasyon sinyali verdi.
Erdoğan'dan 'Suriye'de ne işimiz var' diyenlere cevap
Cumhurbaşkanı Erdoğan; Türkiye'nin Suriye'de ne işi olduğunu soranların, ya gafil ya da bu ülkenin hasmı olduğunu söyledi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD'de Türk emniyet müdürü görevine başladı

ABD'de Türk emniyet müdürü görevine başladı

452
Çin yönetimi: Koronavirüs ile mücadelede yetersiz kaldık

Çin yönetimi: Koronavirüs ile mücadelede yetersiz kaldık

83
Çin'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 491’e yükseldi

Çin'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 491’e yükseldi

137
Temsilciler Meclisi Başkanı, Trump’ın konuşmasını yırttı

Temsilciler Meclisi Başkanı, Trump’ın konuşmasını yırttı

42
Sürücü, otobüste unutulan dövizi sahibine teslim etti

Sürücü, otobüste unutulan dövizi sahibine teslim etti

124
İmamoğlu'ndan laiklik mesajı

İmamoğlu'ndan laiklik mesajı

657
Kılıçdaroğlu'ndan İdlib krizi için 5 maddelik öneri

Kılıçdaroğlu'ndan İdlib krizi için 5 maddelik öneri

282
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir