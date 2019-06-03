İdlib ve Hama'da saldırılar sürüyor: 7 ölü

Suriye'de Esad rejimi ve Rusya iftar vaktinden hemen sonra saldırılarına devam etti.

Esad rejimi ile Rusya, iftar vaktinden bu yana "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" içindeki İdlib'in Keferlata, El Bara, Hiş ve Marrethırme köyünde, Lazkiye'nin El Kebine köyüne, Hama'nın kuzey kırsalında El Arbain ile Ez Zekat köylerine hava ve kara saldırısı gerçekleştirdi.

7 SİVİL DAHA YAŞAMINI KAYBETTİ

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, hava saldırılarında İdlib'de Kefer Lata'da 1, El Bara'da 2 ve Hiş köyünde 1, Hama'nın kuzey kırsalında da El Arbain'de 1 ve Ez Zekat köyünde 2 olmak üzere toplam 7 sivil yaşamını yitirdi, çok sayıda sivil yaralandı.

Diğer yandan gece geç saatlerde Esed rejimi, silah olarak kullanımı yasak olan Beyaz Fosfor bombası ile İdlib'in Şeyh Mustafa köyüne saldırı düzenledi. Esed rejiminin savaş uçaklarının son üç günde "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içerisindeki yerleşimleri hedef alan saldırılarında 11 sivil hayatını kaybetti.