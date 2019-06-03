taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8774
Euro
6.5716
Altın
1313.51
Borsa
89998.71
Gram Altın
248.054

İdlib ve Hama'da saldırılar sürüyor: 7 ölü

Esad rejimi, İdlib ve Hama'da hava ve kara saldırıları düzenliyor. Saldırılar sonrasında dün 7 sivil daha yaşamını yitirdi.

AA | 03.06.2019 - 12:21..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

fa

Suriye'de Esad rejimi ve Rusya iftar vaktinden hemen sonra saldırılarına devam etti.

Esad rejimi ile Rusya, iftar vaktinden bu yana "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" içindeki İdlib'in Keferlata, El Bara, Hiş ve Marrethırme köyünde, Lazkiye'nin El Kebine köyüne, Hama'nın kuzey kırsalında El Arbain ile Ez Zekat köylerine hava ve kara saldırısı gerçekleştirdi.

7 SİVİL DAHA YAŞAMINI KAYBETTİ

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, hava saldırılarında İdlib'de Kefer Lata'da 1, El Bara'da 2 ve Hiş köyünde 1, Hama'nın kuzey kırsalında da El Arbain'de 1 ve Ez Zekat köyünde 2 olmak üzere toplam 7 sivil yaşamını yitirdi, çok sayıda sivil yaralandı.

Diğer yandan gece geç saatlerde Esed rejimi, silah olarak kullanımı yasak olan Beyaz Fosfor bombası ile İdlib'in Şeyh Mustafa köyüne saldırı düzenledi. Esed rejiminin savaş uçaklarının son üç günde "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içerisindeki yerleşimleri hedef alan saldırılarında 11 sivil hayatını kaybetti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD basınına göre en etkili Arap lider BAE lideri Zayid

ABD basınına göre en etkili Arap lider BAE lideri Zayid

140
Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

193
Fransa'dan YPG karargahına resmi ziyaret

Fransa'dan YPG karargahına resmi ziyaret

59
Ibrahimovic'in röveşata golü

Ibrahimovic'in röveşata golü

15
Moğolistan uyruklu karı-koca birbirini bıçakladı

Moğolistan uyruklu karı-koca birbirini bıçakladı

61
Irak'ın kuzeyinde 5 terörist öldürüldü

Irak'ın kuzeyinde 5 terörist öldürüldü

52
Yıldırım'a göre İmamoğlu kendisini taklit ediyor

Yıldırım'a göre İmamoğlu kendisini taklit ediyor

123
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir