İdlib'de 3 köy rejimden geri alındı

Bir tasarımcı, iPhone 12'nin katlanabilir konsept tasarımını yayınladı. Yeni tasarım, birçok iPhone kullanıcı tarafından oldukça beğenildi.

Fenerbahçe'de, Ersun Yanal dönemi de bitti. Tecrübeli hoca, başkan Ali Koç’la görüşerek “Benim psikolojim artık kaldırmıyor, para da istemiyorum” dedi. Ali Koç da bu ayrılığa onay verdi.

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Türkiye'de koronavirüs için yapılması gerekenler

Çin'in dünyanın başına bela ettiği salgın ülke ülke yayılırken, Türkiye'ye henüz uğramamış olması sevindirici... Önlemler bir bir sıralanırken, yapılması gerekenleri de biz anlattık.