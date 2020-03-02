İdlib'de 3 köy rejimden geri alındı

İdlib'de rejim ve destekçilerine karşı mücadele sürüyor.
Ilımlı muhalifler, dün akşam saatlerinde, Esad rejimi ordusu ve İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri ile girdikleri yoğun çatışmalar neticesinde İdlib’in güneyinde yer alan Hazarin, Kefermus ve Darul Kebire köylerini geri aldı.
STRATEJİK YER ELE GEÇİRİLDİ
Cebel Zaviye bölgesi, rejim güçlerinden temizlendi. Böylece son 3 günde ılımlı muhalifler, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde toplam 12 köyü geri almış oldu.
İdlib’e hakim sıralı dağların bulunduğu Cebel Zaviye, Halep ve Lazkiye'yi bağlayan M4 karayoluna açılan kapı konumunda olmasıyla da stratejik önem taşıyor.
İdlib’in güneyi, Hama kırsalı ve Halep'in batısında şiddetli çatışmalar sürüyor.
REJİM VE İRAN DESTEKLİ TERÖRİSTLER, SERAKİB'E SALDIRIYOR
Öte yandan, sabah saatlerinden itibaren Rus savaş uçaklarının saldırılar düzenlediği Serakib ilçe merkezi çevresinde de çatışmalar yaşanıyor.
İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun emrindeki terörist gruplar ve rejim ordusu ile ılımlı muhalifler arasında, merkezin dış mahallelerinde çatışmalar sürüyor.
İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde M4 ve M5 karayollarının birleştiği noktada yer alan Serakib ilçesi, 27 Şubat'ta ılımlı muhaliflerin kontrolüne geçmişti.