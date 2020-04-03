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İdlib’de 315 okul ve 193 mülteci kampı dezenfekte edildi

Koronavirüs nedeniyle okul ve mülteci kampları dezenfekte edilerek önlemler alınıyor.

İHA |
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İdlib’de 315 okul ve 193 mülteci kampı dezenfekte edildi

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle can kayıpları artarken, yetkililer önlemler almaya devam ediyor.

DEZENFEKTE ÇALIŞMALARI YAPILDI

Suriye'de 16 koronavirüs vakasının görülmesinin ardından, İdlib kentinde Sivil savunma ekiplerince gerekli önlemler alındı.

Ekipler tarafından bugüne kadar 315 okul, 193 mülteci kampı, 510 cami, 68 pazar alanı, 13 fırının yanı sıra mahallelerde temizlik ve sterilizasyon işlemleri gerçekleştirilirken, salgına yönelik bilinçli olmak adına maske ve dezenfektan dağıtımı yapıldı.

İdlib’de 315 okul ve 193 mülteci kampı dezenfekte edildi

İdlib’de 315 okul ve 193 mülteci kampı dezenfekte edildi

İdlib’de 315 okul ve 193 mülteci kampı dezenfekte edildi

İdlib’de 315 okul ve 193 mülteci kampı dezenfekte edildi

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