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İdlib'de 9 köyü rejim güçlerinden geri aldı

TSK, SMO ve ılımlı muhalifler, son 24 saatte Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında, Esad rejimi güçlerinden 9 köyü geri aldı.

AA | 01.03.2020 - 18:17..
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Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında TSK ve ılımlı muhalifler, İdlib'in güneyinde ve Hama kırsalında Esad rejimi ve destekçilerinin ele geçirdiği bölgelere yönelik ağır silahlarla operasyon başlattı.

İdlib'de 9 köyü rejim güçlerinden geri aldı

Rejim hedeflerine yönelik TSK’nın obüs atışlarıyla karadan ilerlemeye başlayan askeri muhalifler, rejime ait altı tank, üç 14,5 mm'lik top, üç antitank rampası, bir  23 mm top, 2 askeri araç, 12  pikabı imha etti, en az 46 rejim milisini etkisiz hale getirdi.

İdlib'de 9 köyü rejim güçlerinden geri aldı

9 KÖY GERİ ALINDI

Dünden bu yana askeri muhalifler Esed rejimi ve destekçilerinden, Hama kırsalındaki Ankavi, Kahira, Manara ve Tel zecren ile Idlib güneyindeki Hallube, Kukfin, Kefer avid, Sfuhen ve Fattere köylerini ele geçirdi.

İdlib'de 9 köyü rejim güçlerinden geri aldı

Esed rejimi ordusu ve İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri ile askeri muhalifler arasındaki şiddetli çatışmalar sürüyor.

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