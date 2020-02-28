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İdlib'de Esad'ın helikopteri vuruldu

İdlib'de Esad rejiminin hain saldırısında şehit olan askerlerini intikamı alınıyor.

Haber Merkezi | 28.02.2020 - 15:04..
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Suriye'nin İdlib kentinde Esad rejiminin hava saldırısında 33 asker şehit oldu. Saldırı sonrası rejim hedefleri tek tek vurulurken, 309 rejim askeri öldürüldü.

HELİKOPTER DÜŞÜRÜLDÜ

Bölgedeki askerlerin de Esad rejimine ait helikopteri düşürümesi kameralara yansıdı.

Helikopterin vurulma anı

VURULAN HEDEFLER

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da, İdlib’deki hain saldırı sonrasında uçak, SİHA ve kara ateş destek vasıtalarıyla 200’den fazla rejim hedefinin ağır şekilde ateş altına alındığını belirterek, "Bu atışlar sonucunda 5 helikopter, 23 tank, 10 zırhlı araç, 23 çeşitli cins ve çapta top ve obüs, 5 mühimmat kamyonu, bir SA-17, bir SA-22 hava savunma sistemi, 3 mühimmat deposu, 2 malzeme deposu, 1 karargah binası ve 309 rejim askeri etkisiz hale getirilmiştir. Atışlarımız ve faaliyetlerimiz planlandığı şekilde devam etmektedir." dedi.

İdlib'de Esad'ın helikopteri vuruldu

İdlib'de Esad'ın helikopteri vuruldu

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