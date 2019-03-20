İdlib'de Esad'ın ordusu saldırılarını sürdürüyor

Türk askeri Suriye'ye girdiği günden bu yana birçok sivili terör örgütlerinin elinden kurtardı. Bölge halkı Türk askerini her yerde büyük sevinç çığlıklarıyla karşılıyor.

Bu durum milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine neden olanların zoruna gidiyor.

COŞKULU KARŞILAMA

Geçtiğimiz günlerde Türk askeri İdlib'de devriye faaliyeti gerçekleştirdi. İdlib halkının umudu olan Türk askerine coşkulu bir karşılama yapıldı. Çocuklar ellerinde Türk bayraklarıyla askerimizi selamladılar.

GERGİNLİĞİ AZALTMA BÖLGESİ'NE SALDRIDILAR

Ardından Beşşar Esad'ın ordusu bölgeye yaptığı saldırıları artırdı. Yıl başından bu yana bölgede 144 sivil Esad saldırılarında hayatını kaybetti. Esad'ın ordusu son olarak "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ne düzenlediği yoğun topçu saldırılarında 1 sivil yaşamını yitirirdi, 4 sivil yaralandı.

TSK İdlib'de ilk devriye faaliyetini tamamladı VİDEO