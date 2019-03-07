taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.448
Euro
6.17115
Altın
1286.56
Borsa
103724.84
Gram Altın
224.942

İdlib'de göç hareketliliği

Yapılan topçu saldırıları bölgedeki sivil halkı korkutuyor. Türkiye kendi sınırında tüm önlemleri aldı.

AA | 07.03.2019 - 12:12..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Suriye'deki Beşar Esad rejimi ve İran destekli terörist grupların, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki sivil yerleşimlere düzenlediği saldırılarda, her hafta onlarca kişi yaşamını yitiriyor.

İdlib'in Han Şeyhun, Serakib ve Cisir Eş Şuğur ilçelerine, Han es Sübül ve Neyreb köylerine, Hama ilinin kuzey kırsalındaki Latamine, Morik ve Kefer Zita ilçelerine batı kırsalındaki Haviz, Ras El Ayn, Havice köyleri ve Madik Kalesi bölgesine topçu saldırıları gerçekleştiriyor.

İdlib'de göç hareketliliği

YOĞUN SALDIRILAR DÜZENLENİYOR

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, rejim güçlerinin İdlib ve Hama ilindeki sivil yerleşimlere aralıklarla yoğun saldırılar düzenlediğini söyledi.

GÖÇÜN YÖNÜ TÜRKİYE'YE DOĞRU

Bu saldırılar sonrası bölgede göç hareketliliği yaşandı. Esad rejiminden kaçan siviller, Türkiye sınırına ilerliyor. Ancak Türkiye, ordusuyla tüm önlemleri aldı.

İdlib'de göç hareketliliği

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fırat Aydınus yardımcısıyla kavga etti

Fırat Aydınus yardımcısıyla kavga etti

23
Ertuğrul Akbay hayatını kaybetti

Ertuğrul Akbay hayatını kaybetti

160
ABD yeni teklifle masada

ABD yeni teklifle masada

122
Acun Ilıcalı Şeyma'ya yeni ev alacak

Acun Ilıcalı Şeyma'ya yeni ev alacak

58
Çamlıca Camii'nde ilk ezan

Çamlıca Camii'nde ilk ezan

225
Ahmet Kural'ın ilk ifadesi

Ahmet Kural'ın ilk ifadesi

86
TOKİ evlerine başvurunun tüm detayları

TOKİ evlerine başvurunun tüm detayları

72
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir