İdlib'de göç hareketliliği

Suriye'deki Beşar Esad rejimi ve İran destekli terörist grupların, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki sivil yerleşimlere düzenlediği saldırılarda, her hafta onlarca kişi yaşamını yitiriyor.

İdlib'in Han Şeyhun, Serakib ve Cisir Eş Şuğur ilçelerine, Han es Sübül ve Neyreb köylerine, Hama ilinin kuzey kırsalındaki Latamine, Morik ve Kefer Zita ilçelerine batı kırsalındaki Haviz, Ras El Ayn, Havice köyleri ve Madik Kalesi bölgesine topçu saldırıları gerçekleştiriyor.

YOĞUN SALDIRILAR DÜZENLENİYOR

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, rejim güçlerinin İdlib ve Hama ilindeki sivil yerleşimlere aralıklarla yoğun saldırılar düzenlediğini söyledi.

GÖÇÜN YÖNÜ TÜRKİYE'YE DOĞRU

Bu saldırılar sonrası bölgede göç hareketliliği yaşandı. Esad rejiminden kaçan siviller, Türkiye sınırına ilerliyor. Ancak Türkiye, ordusuyla tüm önlemleri aldı.