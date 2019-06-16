İdlib'de gözlem noktasına havan toplu saldırı

Türk askerinin İdlib'de görev alanlarına geçtiğimiz günün ardından yine bir saldırı gerçekleştirildi.
AĞIR SİLAHLARLA KARŞILIK VERİLDİ
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Suriye rejim güçlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde kontrol ettiği Tall Bazan bölgesinden, Murak bölgesinde yer alan 9 numaralı Gözlem Noktamıza kasıtlı olduğu değerlendirilen top/havan atışları ile bir saldırı gerçekleştirilmiştir. Saldırıya bölgedeki ağır silahlarla anında karşılık verilmiştir.
RUSYA'YA GEREKLİ GİRİŞİM YAPILDI
Yapılan saldırıda personel zayiatı olmayıp; üs bölgemizde yer alan, tesis, teçhizat ve malzemelerden bir kısmı kısmi hasar görmüştür.
Saldırıyla ilgili olarak Rusya nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuştur. Durum yakından takip edilmektedir."