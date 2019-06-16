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İdlib'de gözlem noktasına havan toplu saldırı

Düzenlenen saldırıya ağır silahlarla karşılık verildi.

AA & Ensonhaber | 16.06.2019 - 10:40..
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Türk askerinin İdlib'de görev alanlarına geçtiğimiz günün ardından yine bir saldırı gerçekleştirildi.

AĞIR SİLAHLARLA KARŞILIK VERİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Suriye rejim güçlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde kontrol ettiği Tall Bazan bölgesinden, Murak bölgesinde yer alan 9 numaralı Gözlem Noktamıza kasıtlı olduğu değerlendirilen top/havan atışları ile bir saldırı gerçekleştirilmiştir. Saldırıya bölgedeki ağır silahlarla anında karşılık verilmiştir.

RUSYA'YA GEREKLİ GİRİŞİM YAPILDI

Yapılan saldırıda personel zayiatı olmayıp; üs bölgemizde yer alan, tesis, teçhizat ve malzemelerden bir kısmı kısmi hasar görmüştür.

Saldırıyla ilgili olarak Rusya nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuştur. Durum yakından takip edilmektedir."

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