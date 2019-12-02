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İdlib’de pazar yerine saldırı: 11 ölü

Esad rejimi, pazar yerlerine hava saldırılarında bulundu. İlk belirlemelere göre 11 sivil hayatını kaybetti, 20'den fazlası yaralandı.

AA | 02.12.2019 - 12:44..
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Esad rejimine ait savaş uçakları, İdlib'in güneyinde Marratinnuman ve Serakib ilçeleri, Hülübbe, Ruffa, Sırman, Kenais, Tel Krisyan ve Berse köylerine hava saldırısı düzenledi.

PAZAR YERLERİNE SALDIRI

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, Esad rejiminin savaş uçakları Marratinnuman ve Serakib ilçelerindeki pazar yerlerini de vurdu.

İdlib’de pazar yerine saldırı: 11 ölü


11 ÖLÜ 20 YARALI

İlk belirlemelere göre, Serakib ilçesindeki pazar yerine düzenlenen saldırıda 1, Marratinnuman'da 10, toplam 11 sivil hayatını kaybetti, en az 20 sivil yaralandı.

Sivil Savunma ekipleri, olay yerinde arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürüyor.

İdlib’de pazar yerine saldırı: 11 ölü

SALDIRILAR DEVAM EDİYOR

Öte yandan muhaliflere ait uçak gözlemevinden alınan bilgiye göre, Rus savaş uçakları, sabah saatlerinden bu yana İdlib'in güneyinde Kefer Secne ve Hiraki köylerine hava saldırısı düzenliyor.

Ekim ayı başından bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde Esad rejimi askerleri, İran destekli yabancı terörist gruplar ve Rusya'nın saldırılarında yaklaşık 62 bin sivil yerlerinden edildi.

Türkiye ile Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde, rejim ve Rusya'nın saldırılarında 1.300'den fazla sivil öldü. Saldırıların yoğun olduğu bölgelerden nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise son bir yılda 1 milyonu aştı.

İdlib’de pazar yerine saldırı: 11 ölü

İdlib’de pazar yerine saldırı: 11 ölü

İdlib’de pazar yerine saldırı: 11 ölü

İdlib’de pazar yerine saldırı: 11 ölü

İdlib’de pazar yerine saldırı: 11 ölü

İdlib’de pazar yerine saldırı: 11 ölü

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