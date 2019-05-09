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İdlib'de savaş göç riskini artırıyor

Esad'ın ordusu ve terör grupları bölgede sivil halkı hedef almaya başladı. Bölgede yaşayan 3,5 milyon Suriyeli yeni bir göç dalgası başlatabilir.

AA & Ensonhaber | 09.05.2019 - 09:16..
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İdlib'de savaş göç riskini artırıyor

Suriye'de İdlib kentinde yaşanan kriz Esad rejimi ve onu destekleyen terör gruplarının saldırıları yüzünden bir türlü çözülemedi. Bölgede sivilleri hedef almaya başlayan saldırılar yüzünden 3,5 milyon insan göç etme riskiyle karşı karşıya.

GERGİNLİĞİ AZALTMA BÖLGESİNE SALDIRIYORLAR

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Esad rejimi ve destekçilerinin "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içerisindeki yerleşimlere son dönemde başlattığı yoğun saldırılara ilişkin rapor yayımladı.

İdlib'de savaş göç riskini artırıyor

12 GÜNDE 108 SİVİL ÖLDÜ

Ağın raporuna göre, Esad rejimi, İran destekli yabancı terörist gruplar ve Rusya'nın 26 Nisan-7 Mayıs tarihleri arasında "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesine" düzenlediği yoğun saldırılar sonucu 26'sı çocuk, 24'ü kadın toplam 108 sivil yaşamını yitirdi.

130 BİN SİVİL EVLERİNİ TERK ETTİ

Raporda söz konusu dönemdeki saldırılar sonucu yaklaşık 130 bin sivilin evlerini terk ederek İdlib'in kuzeyindeki sığınmacı kamplarına göç ettiği belirtildi.

İdlib'de savaş göç riskini artırıyor

AB YENİ GÖÇ DALGASI OLMASINDAN ÇEKİNİYOR

Bütün bu gelişmeler Hatay'a komşu olan bölgeden büyük göç riskini artırıyor. Avrupa Birliği de yeni bir göç dalgası konusunda endişeli.

ALMANYA KINADI

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christofer Burger, İdlib'de nisan ayı sonundan sonra şiddetin artmasının endişe verici olduğunu, sivil altyapı ve sağlık kurumlarına yönelik ağır hava saldırılarını kınadıklarını söyledi.

İdlib'de savaş göç riskini artırıyor

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