İdlib'de savaş göç riskini artırıyor

1 Cüneyt Çakır'ın yıllık kazancı FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, bu sezon şimdiye kadar 875 bin TL kazandı. Çakır'ın kazancının sezon sonuna kadar 1 milyon TL'yi bulması bekleniyor.

2 TÜRGEV hack'lendi Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), hack'lendiğini açıkladı, ve bu bilgilerin kamuoyuyla paylaşılma ihtimaline karşı açıklama yaptı.

3 Koltukta oturuyor diye çocuğa tokat attı, başkası savundu Yaşlı bir adam, otobüste kendisine yer vermeyen çocuğa tokat attı. Bu sırada çocuğu koruyan otobüsten bir vatandaş ise konuşmalarıyla takdir topladı.

4 Van’da 123 kilo eroin ele geçirildi Evde çuvalların içerisine zulalanmış 123 kilo eroine ekipler el koyarken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

5 Yazar Paola Peretti, etkilendiği 5 kitabı listeledi Kiraz Ağacı ile Aramızdaki Mesafe ile çok sevilen İtalyan Yazar Paola Peretti, yaşamı boyunca kendisini etkileyen 5 kitabı sizler için listeledi.

6 Spor salonunda kabadayılık yapmanın acıklı sonu Çin'de bir spor salonu eğitmeni, fitness salonunun yanından geçen adamı dövmeye kalktı.