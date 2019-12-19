İdlib'de siviller Türkiye'ye göç ediyor

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde yerinden edilen sivillere ilişkin veri çalışması yürüten Suriye Müdahale Koordinatörlüğü Müdürü Muhammed Hallaj, rejim güçleri ile Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki yerleşimlere düzenlediği saldırılar sonucu son 24 saatte sayıları binleri geçen çok sayıda sivilin evlerini terk ettiğini açıkladı.

Hallaj, Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib'deki saldırılarını yoğunlaştırması nedeniyle göç rakamlarının da arttığını belirtti.

Göçlerin en çok İdlib'in güneyindeki yerleşimlerle Marratinnuman ilçesi kırsalındaki bölgelerden yaşandığına dikkat çeken Hallaj, ailelerin barınak, çadır, battaniye, yatak gibi ihtiyaçlarına acil ihtiyaç duyduğunu anlattı.

KASIM AYINDAN BU YANA 110 BİN SİVİL GÖÇ ETTİ

Hallaj, İdlib Gerginliği Azaltması Bölgesi'ndeki yoğun saldırılar nedeniyle kasımdan bu yana 20 bin aileden oluşan yaklaşık 110 bin sivilin yerinden edildiğini vurguladı.

Göç eden ailelerin zor günler geçirdiğine dikkat çeken Hallaj, "Yüzlerce aile dışarıda kaldı. Çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan siviller zeytin ağaçlarının altında kendilerine barınacak yer arıyor" diye konuştu.

Rejim güçleri ile Rusya'nın hastane, okul, cami, sivil savunma merkezi ve evleri vurduğunu belirten Hallaj, "Bu sayede sivillerin geri dönüşünü engellemek istiyorlar" dedi.