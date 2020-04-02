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İdlib’de uzaktan eğitim başladı

Suriye’de koronavirüsün yayılmasıyla İdlib’deki okullar ve eğitim merkezleri uzaktan eğitime geçti.

İHA |
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İdlib’de uzaktan eğitim başladı

Esad rejiminin saldırıları nedeniyle okullarından olan Suriyeli öğrenciler, enkaza dönen okullarının yerine çadırlarda ders görmeye başlamıştı.

İdlib kırsalındaki Eğitim Müdürlüğü ise koronavirüse önlem olarak bölgede bulunan okul ve eğitim merkezlerinde eğitime ara verdi.

Çocukların eğitimden kopmasını istemeyen yetkililer, çareyi dersleri uzaktan eğitim yolu ile vermekte buldu.

DERSLER SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN YAYINLANIYOR

Dersleri videoya çeken öğretmenler, videoları sosyal medya hesaplarından paylaşarak öğrencilerin eğitimlerini sürdürmesini amaçlıyor.

Öğrenciler, merak ettiklerini sosyal medya hesabından öğretmenlerine soruyor.

İdlib’de uzaktan eğitim başladı

"BU ZOR DURUMLARA RAĞMEN EĞİTİM ALMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Fehd adlı Suriyeli öğrenci, “Babamla derslerimi izliyorum, babam da bana destek oluyor. Anlamadıysam babamla hocanın söylediklerine göre ders çalışıyorum. Bu zor durumlara rağmen eğitim almaya devam edeceğim” dedi.

İdlib’de uzaktan eğitim başladı

İdlib’de uzaktan eğitim başladı

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