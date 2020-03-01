İdlib'de yaralanan uzman çavuş, geri dönmek istiyor

Kırklareli Lüleburgaz 65’inci Mekanize Piyade Tugayı'nda görevli ve 7 aydır Suriye'de geçici görevde bulunan Uzman Çavuş Ayhan Ertemiz, 34 askerin şehit olduğu saldırıda yaralanarak Hatay'da tedavi altına alındı.

Uzman Çavuş, ambulansla Bilecik Bozüyük'teki baba evine getirildi.

GERİ DÖNMEK İSTİYOR

Burada kendisini ziyarete gelenleri ağırlayan Uzman Çavuş Ertemiz, bir an önce sağlığına kavuşup yeniden birliğine teslim olmayı istediğini belirtti.

AYLAR ÖNCEKİ FOTOĞRAF DUYGULANDIRDI

Uzman Çavuş Ayhan Ertemiz aylar önce Resulayn'da görevli olduğu sırada Bozüyük Belediye Başkanına bir fotoğraf göndermişti. Başkan Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, bu fotoğrafı çerçeveleterek, yaralı Uzman Çavuş'a hediye etti. Bu hediye karşısında son derece duygulanan Uzman Çavuş Ayhan Ertemiz, kendisini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti.