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İdlib'de yerinden edilen siviller yönünü Türkiye'ye çevirdi

Ateşkese rağmen muhaliflerin son kalesi olan İdlib'i bombalayan Esad rejimi, saldırılarını sürdürürse büyük çaplı bir göçe yol açabilir.

AA | 17.08.2019 - 19:54..
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İdlib'de yerinden edilen siviller yönünü Türkiye'ye çevirdi

Suriye'de Beşar Esad rejimine ait savaş uçaklarının İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki yerleşimlere yoğun hava saldırıları düzenliyor.

SİVİLLER BARINACAK YER ARIYOR

Rejimin Rusya'nın hava desteğinde İdlib'in güneyinde ilerlemesi üzerine yerinden edilerek Suriye-Türkiye sınırına göçen siviller, çaresizlik içinde barınacak yer arıyor.

İdlib'de yerinden edilen siviller yönünü Türkiye'ye çevirdi

Hama’nın kuzey kırsalındaki Latamine ilçesinden İsa Şakir AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk kez 5 sene önce İdlib'in güneyine göç etmek zorunda kaldıklarını söyledi.

"OLAN BİTENİ KİMSE GÖRMÜYOR MU"

Buradan ise Suriye-Türkiye sınırı hattındaki kamplar bölgesine göçmek zorunda kaldıklarını dile getiren Şakir, şunları kaydetti: "Bize olanı biteni kimse görmüyor mu? Nereye gideceğimiz belli değil. Şimdi Serakib ilçesinden sonra nerede sivil topluluğu varsa orada eşyalarımızı indirip çadırımızı kuracağız."

İdlib'de yerinden edilen siviller yönünü Türkiye'ye çevirdi

MUHALİFLERİN SON KALESİ

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi niteliğinde bulunuyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

İdlib'de yerinden edilen siviller yönünü Türkiye'ye çevirdi

MUTABAKAT İMZALANDI

Türkiye, Rusya ve İran 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı.

REJİM SALDIRILARINA DEVAM ETTİ

Rejim güçleri, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Rusya'nın Soçi kentinde imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor.

İdlib'de yerinden edilen siviller yönünü Türkiye'ye çevirdi

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 25-26 Nisan'da Türkiye, Rusya ve İran arasında düzenlenen 12'nci toplantı sırasında artan saldırılar aynı yoğunlukta sürdü.

Esed rejimi güçleri, Rusya'nın desteğiyle Kurban Bayramı boyunca İdlib'in güneyinde ilerlemeyi sürdürmüş ve Han Şeyhun ilçesine yaklaşmıştı. Askeri muhalif kaynaklara göre, rejim Han Şeyhun'u da içine alacak şekilde bölgede yeni bir kuşatma alanı oluşturmayı hedefliyor.

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