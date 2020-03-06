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İdlib'deki ateşkeş devreye girdi

Erdoğan, Putin görüşmesinin ardından açıklanan İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki ateşkeş yürürlülüğe girdi.

AA | 06.03.2020 - 00:24..
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İdlib'deki ateşkeş devreye girdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında mutabakat çerçevesinde, İdlib'deki ateşkes anlaşması yürürlülüğe girdi.

Yürürlülüğe giren anlaşmada 3 madde bulunuyor.

Moskova'da varılan anlaşmanın maddeleri şu şekilde; "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki temas hattı boyunca tüm askeri faaliyetler, 6 Mart 2020 saat 00.01’den itibaren (bu gece) durdurulacak"

"M4 kara yolunun kuzeyinde 6 kilometre ve güneyinde 6 kilometre derinliğinde bir güvenli koridor tesis edilecek. Güvenli koridorun işleyişine dair ayrıntılı esaslar, Türkiye ve Rusya savunma bakanlıkları arasında 7 gün içinde kararlaştırılacak"

"Türk ve Rus devriyeleri, 15 Martta M4 kara yolunun Trumba'dan (Serakib'in 2 kilometre batısı) Ain Al Havr'a kadar olan kesimi boyunca başlatılacak."

İdlib'deki ateşkeş devreye girdi

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