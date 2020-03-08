İdlib'deki kamplarda zorlu yaşam mücadelesi

Suriye'de binlerce sivil, Esad rejimi, Rusya ve İran destekli yabancı terörist grupların İdlib'deki yerleşimlere düzenlediği saldırılardan kaçtı.

Türkiye sınır hattına ulaşan siviller, Marat Misrin sığınmacı kampında zor şartlarda yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor.

İDLİB'DE ZORLU YAŞAM

Çocuklar, kış mevsiminin beraberinde getirdiği soğuk hava ve zorlu koşullara karşı çareyi, akşamları yaktıkları ateşin başında ısınmakta buluyor.

BÖLGEDE SON DURUM

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib, neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kalesi niteliğinde bulunuyor.

İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti.

GÖÇ EDENLERİN SAYISI BİR MİLYONU GEÇTİ

İdlib, Moskova'da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Erdoğan-Putin görüşmesinden çıkan ateşkes kararı öncesinde rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyordu.

Saldırıların yoğun olduğu alanlardan nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise 2019 içinde bir milyonu aştı.